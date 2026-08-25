Jaunpur Lekhpal Suspended: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक लेखपाल को महंगी चीनी को लेकर पोस्ट करना भारी पड़ गया। पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग जमकर उस पर कमेंट करने लगे। इसके बाद डीएम ने एक्शन लेते हुए जौनपुर में लेखपाल अशोक यादव को सस्पेंड कर दिया।

फेसबुक पोस्ट में ऐसा क्या था?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में तैनात एक लेखपाल को चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर कटाक्ष करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि शाहगंज तहसील में तैनात लेखपाल अशोक कुमार यादव ने ‘फेसबुक’ पर एक पोस्ट में लिखा था, “चाय खतरे में है मित्तर, चीनी पहुंच गई सत्तर।”

पोस्ट हुई वायरल तो हुआ एक्शन

पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शाहगंज के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अंकुर वर्मा ने बताया कि अशोक कुमार यादव ने रविवार को चीनी की बढ़ती कीमत पर कटाक्ष करते हुए यह पोस्ट किया था, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मिली।

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क्यों हुए सस्पेंड

उन्होंने आगे बताया कि तहसील प्रशासन ने मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी और सरकारी सेवा में रहते हुए सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी करना सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया। अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। एसडीएम ने बताया कि विभागीय जांच के लिए सरपतहां के नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…