Jantar Mantar Chalo Game Viral: पुलिस से बचो, धरना दो… दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शन पर बरेली के IT प्रोफेशनल सूरज कुशवाहा ने एक नया गेम बना दिया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो गेम जंतर-मंतर पहुंचने के संघर्ष को एक व्यंग्यात्मक अंदाज़ में पेश करता है। ‘जंतर-मंतर चलो’ नाम के इस गेम में खिलाड़ी बैरिकेड्स के दोनों तरफ से स्थिति का अनुभव कर सकते हैं वे या तो प्रदर्शनकारियों के साथ जुड़ सकते हैं या फिर दिल्ली पुलिस की भूमिका निभा सकते हैं।

27 साल के एक IT प्रोफेशनल का यह वीडियो गेम ‘जंतर-मंतर 2.0’ की मांग से प्रेरित है। गेम के विवरण में खिलाड़ियों के लिए दो विकल्प दिए गए हैं- “एक काफिला बनाएं, पुलिस से बचें, जंतर-मंतर पहुंचें और धरना दें या फिर पुलिस बनें और उन्हें रोकें।”

कैसे वीडियो गेम की शुरुआत कर सकते हैं

खेल शुरू करने के लिए खिलाड़ियों को अपना नाम (या कोई काल्पनिक यूज़रनेम) दर्ज करना होता है और फिर यह चुनना होता है कि वे किस पक्ष से जुड़ना चाहते हैं। जो खिलाड़ी “आंदोलनकारी” का विकल्प चुनते हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है “लोगों को अपने साथ जोड़कर अपना काफिला बड़ा करें और जंतर-मंतर पहुंचें।” वहीं, जो खिलाड़ी “दिल्ली पुलिस” का विकल्प चुनते हैं, उन्हें बताया जाता है “लाठी से काफिलों को तोड़ें और नेताओं को उठाकर बस में बैठाएं, बड़ी भीड़ से सावधान रहें!”

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अपनी भूमिका चुनने के बाद, खिलाड़ियों को गेम के कंट्रोल और वर्चुअल विरोध-प्रदर्शन में आगे बढ़ने के तरीके समझाए जाते हैं लेकिन अपनी मंज़िल तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता। इंटरनेट बंद होने पर खिलाड़ियों का ‘मिनीमैप’ काम करना बंद कर देता है, जिस पर “नो सिग्नल का संदेश दिखाई देता है। अगर खिलाड़ी पकड़े जाते हैं तो उन्हें कपसेहरा बॉर्डर या नरेला स्टेडियम जैसी दूर की जगहों पर छोड़ दिया जाता है।

इन बारीकियों की वजह से ‘जंतर-मंतर चलो’ एक ऐसा सिमुलेशन बन जाता है जो उन मुश्किलों को मज़ेदार और व्यंग्यात्मक ढंग से दिखाता है जिनका सामना प्रदर्शनकारियों को राजधानी के तय विरोध-स्थल तक पहुंचने के दौरान करना पड़ सकता है। खिलाड़ी अपनी भूमिका के अनुसार भीड़ जुटा सकते हैं, पुलिस की कार्रवाई से बच सकते हैं या फिर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश कर सकते हैं। इस गेम में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर की सुविधा भी है, जिससे लोग एक साथ मिलकर खेल सकते हैं।

इंजीनियर सूरज कुशवाहा ने बनाया है यह गेम

इस गेम को बरेली के रहने वाले DevOps इंजीनियर सूरज कुशवाहा ने बनाया है, जो oneplay.in में काम करते हैं। इंस्टाग्राम पर ‘बग्सराइटर’ (bugswriter) के नाम से मशहूर कुशवाहा, लिनक्स (Linux) पर केंद्रित एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। कुशवाह ने इंस्टाग्राम पर इस गेम के बारे में एक रील शेयर की, जो जल्द ही काफी लोकप्रिय हो गई और बाद में कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसे शेयर किया। यह गेम “mantarjantar.com” पर खेला जा सकता है।

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जैसे-जैसे यह गेम ऑनलाइन चर्चा में आया, सोशल मीडिया यूज़र्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। कुछ लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखकर मज़े ले रहे थे, तो कुछ ने इसमें और भी फीचर्स जोड़ने का सुझाव दिया।

एक यूज़र ने कमेंट किया, “GTA VI आने से पहले ही हमें ‘जंतर-मंतर प्रोटेस्ट सिम्युलेटर’ मिल गया।” एक और यूज़र ने मज़ाक में कहा, “आज मैंने जो चीज़ें देखीं, उनमें से यह सबसे ‘शैतानी’ चीज़ है।”तीसरे यूज़र ने लिखा, “मैं पुलिस बनूँगा और सबको आगे जाने दूंगा।” एक और यूज़र ने सुझाव दिया, “कृपया इसमें ‘कोर्ट’ (दर्शक) के लिए भी एक विकल्प जोड़ें, जो बस गेम को खेलते हुए देखना चाहते हैं।”