झारखंड के जमशेदपुर से दिल दुखाने वाली खबर सामने आ रही है, यहां पूर्वी सिंहभूम जिले में शुक्रवार तड़के एक झील से मोबाइल फोन निकालने की कोशिश कर रहे दो जूनियर डॉक्टर की डूबने से मौत हो गई। घटना से इलाके के लोग गमगीन है, अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के तीन जूनियर डॉक्टर तड़के करीब तीन बजे टहलने के लिए जमशेदपुर स्थित डिमना झील गए थे।

Google Trends: ‘मिशन शक्तिसैट’ के लिए चुनी गई सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की बच्ची, रच दिया इतिहास

फोन निकालने के लिए एक डॉक्टर पानी में उतरा

इसी दौरान एक डॉक्टर का मोबाइल फोन गलती से पानी में गिर गया। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बलराम झा ने बताया कि मोबाइल निकालने के लिए एक डॉक्टर जलाशय में उतरा, लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण वह डूबने लगा। उन्होंने आगे कहा, ”उसे बचाने के लिए अन्य दो डॉक्टर भी पानी में कूद गए। इनमें से एक ही तैरकर सुरक्षित बाहर निकल सका और बाकी दोनों डूब गए।”

असली हीरो: हिमाचल में भूस्खलन से गिरने लगे पत्थर, बच्चे को सीने से चिपकाए दौड़ा एम्बुलेंस कर्मचारी, अपने जान की लगाई बाजी, देखें वीडियो

पुलिस उपाधीक्षक दयानंद कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही नागरिक सुरक्षा कर्मियों और गोताखोरों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा, ”चार घंटे से अधिक समय तक चले अभियान के बाद दोनों शव बरामद कर लिए गए और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।” पुलिस ने बताया कि मृतकों के परिजनों के अभी तक नहीं पहुंचने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।

यह भी पढ़े- गांव के तालाब में 130 साल शांति से रहा मगरमच्छ ‘गंगाराम’, मौत पर रो पड़ा पूरा गांव

आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था और अधिक पढ़ें…