झारखंड के जमशेदपुर में केनरा बैंक में दिनदहाड़े बड़ी डकैती की खबर सामने आ रही है, यहां 24 मिनट में डकैतों ने लगभग 23 किलो सोना और 43 लाख कैश लूट कर भाग गए। घटना की खबर सामने आते ही हड़कंप मच गया। दिनदहाड़े हुई लूट की जांच के लिए 20 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है, पूरे शहर में फिल्मी अंदाज में अंजाम दिए गए इस लूट की चर्चा है।

पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में केनरा बैंक की गोलमुरी शाखा से बंदूक दिखा कर 43 लाख रुपये की नकदी और सोना लूट लिया गया। उन्होंने बताया कि रेनकोट पहने पांच युवक बैंक में घुसे और कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाने के बाद नकदी और सोना लेकर फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज है।

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फिल्मी अंदाज में लूट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी काले लिबास में हैं औऱ चेहेरे पर मास्क लगाया हुआ है। उन्होंने कर्मचारी और ग्राहकों को बंधक बनाया हुआ है, कुछ लोग जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आऱोपी के हाथ में बंदूक हैं, वे बंदूक लहराते हुए देखे जा सकते हैं।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

पुलिस ने कहा कि वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे दो मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शुभम कुमार खंडेलवाल ने कहा, “हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और लुटेरों के बारे में कुछ सुराग जुटाए हैं।” खंडेलवाल पुलिस अधीक्षक (शहर) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं और एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लुटेरों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया है और आसपास के पुलिस थानों को भी सतर्क कर दिया गया है।

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