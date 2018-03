वायरल वीडियो: मौलाना मसूद अजहर और अफजल गुरु जैसे आतंकियों को बीजेपी नेता ने कहा ‘साहब’

सोशल मीडिया पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तारीक जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और अफजल गुरु जैसे आतंकियों को ‘साहब’ कहते हुए दिख रहे हैं। अर्ली टाइम्स के मुताबिक किश्तवार के मोहम्मद तारीक ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी और मनमोहन सिंह की तुलना की है। वीडियो में वह लोगों के एक समूह को संबोधित करते हुए वाजपयी सरकार और मनमोहन सरकार के बीच तुलना करते दिख रहे हैं। इस जनसभा में बीजेपी के भद्रवाह से विधायक दलीप सिंह परिहार भी मौजूद थे।

मोहम्मद तारीक ने अटल बिहारी वाजपयी द्वारा कंधार विमान हाईजैकिंग के दौरान मसूद अजहर को रिहा करने के कदम की तारीफ की तो वहीं मनमोहन सिंह सरकार द्वारा अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की आलोचना की। वीडियो में बीजेपी नेता कह रहे हैं, ‘हमें गर्व है अपनी पार्टी पर, ये वो पार्टी है जिसने वाजपयी जी जब पीएम थे तब कंधार में मौलाना मसूद अजहर साहब को पकड़ा गया। हिंदुस्तान के अंदर…. वो भी मारना जानते थे। वो भी प्रधानमंत्री थे, जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन आपने देखा पार्टियों में अंतर। जब जम्मू कश्मीर में मौलाना मसूद अजहर को पकड़ा, वाजपयी जी ने उस वक्त के विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी से कहा कि इन्हें मान सम्मान के साथ भेज दीजिए। उन्हें जहाज में बैठाकर पाकिस्तान के कंधार में छोड़ दिया। क्या यही पार्टी गलत है?’

"Atal Bihari Vajpayee ensured dignified release of Terrorist Masood Azhar 'Shab' in Kandahar but Congress hanged Jammu Kashmir Resident #AfzalGuru 'Shab' in Tihar jail" : @BJP4JnK Muslim Morcha General Secretary Mohammed Tariq Keen.

CC : @republic @TimesNow @ZeeNews pic.twitter.com/pifL6480t6

— Unofficial Sususwamy (@swamv39) March 16, 2018