वह मेरे पैरों पर गिरा और मैंने माफ कर दिया, ये बेवकूफी नहीं चलेगी: जायरा वसीम के साथ छेड़छाड़ पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट

जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को विस्तारा एयरलाइंस की दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ान में यात्रा के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री जायरा वासिम के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने वाले यात्री को दंडित करने की मांग की है। अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, “एयर विस्तारा द्वारा पुलिस के समक्ष उस यात्री की पहचान की जानी चाहिए और कानूनी कार्रवाई के लिए मामला दायर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ‘वह मेरे पैरों पर गिर गया इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। ये बेवकूफी नहीं चलेगी” उमर का यह बयान 17 वर्षीय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कश्मीरी अभिनेत्री द्वारा अपनी दुखद यात्रा की शिकायत करने के बाद आया है जिसमें जायरा ने कहा कि विमान में उनकी पिछली सीट पर बैठा अधेड़ उम्र का शख्स अपना पैर उनकी गर्दन और पीठ पर रगड़ रहा था। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने भी दंगल की अभिनेत्री से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया है। वहीं, विस्तारा एयरलाइंस ने इस मामले की जांच की बात कही है। एयरलाइंस ने ट्विटर पर लिखा, “हमने जायरा वसीम के अनुभव से संबंधित खबरें देखी हैं। हम विस्तृत जांच कर रहे हैं और हर तरह से जायरा का समर्थन करेंगे। ऐसे व्यवहार को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

The passenger should be identified to the police by @airvistara & a case filed for legal action. None of this “he fell at my feet so I forgive him” rubbish! https://t.co/1umbBOOGAu

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) December 10, 2017