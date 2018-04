कश्मीर में शिक्षा को लेकर वहां की सरकार कितनी सजग है इसका एक जीता-जागता उदाहरण जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिला है। दो साल पहले राज्य में गाय का परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था और अब फिर से इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जहां पर गधे का हॉल टिकट जारी किया गया है। गधे की फोटो लगा यह हॉल टिकट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग बोर्ड का मजाक उड़ा रहे हैं तो कुछ लोग इसे बड़ी लापरवाही भी बता रहे हैं।

बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा नेब तेहसीलादर के लिए भर्ती निकाली गई थीं। इसके लिए कई परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया। इन परीक्षार्थियों में से एक काचुर खार नाम से बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी किया जिसपर गधे की तस्वीर लगी हुई थी। इस एडमिट कार्ड के जारी होने के बाद बोर्ड के अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही समय में यह फोटो तेजी से वायरल होने लगी जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसे प्रशासन द्वारा बरती गई लापरवाही करार देने लगे। हालांकि फोटो के वायरल होने के तुरंत बाद बोर्ड ने साइट से फोटो हटा ली।

इस तस्वीर पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ने लिखा, “हास्यापद… जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नेब तेहसीलदार के लिए गधे का एडमिट कार्ड जारी किया है।” एक ने लिखा, “जब श्री केजरीवाल आईआईटी में दाखिला ले सकते हैं तो इसमें कौनसी बड़ी बात है कि गधे को एसएससी की परीक्षा देने की इजाजत मिली है।” एक ने लिखा, “जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नेब तहसीलदार की परीक्षा के लिए गधे की फोटो और नाम वाला एडमिट कार्ड जारी किया जो कि बहुत बड़ी गलती है। राज्य के लोग अक्स राज्य की सरकारी एजंसी द्वारा की जाने वाली नियुक्ति की शिकायत करते हैं।”

Ridiculous J&KSSB has issued Admit Card to a “Donkey” for the Exam of Naib Tehsildar pic.twitter.com/6nBp6FoVmT — Akash Sharma (@AkashPrime1) April 26, 2018

When Shri #Kejriwal can get admission in IIT then why to make big fuss about #Donkey getting the permission to appear for in SSC exams ???https://t.co/2AcNFT795Y — Sambhav Pandey (@sambhavpandey) April 29, 2018

JKSSB major blunder Issues Admit card for Naib Tehsildar Exam with Donkey’s Name & Photograph….People of state always have complaints on the the process adopted by J&K Govt agency….@NewsNationTV @MehboobaMufti @NirmalSinghBJP @rimco2055 @jkedumin @priyasethibjp pic.twitter.com/hvBc6z1W2R — Shahnawaz Khan (@nnshahnawaz) April 28, 2018

