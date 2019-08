गृहमंत्री अमित शाह ने जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए सोमवार को संसद में कुछ अहम बदलावों का ऐलान किया। अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्‍छेद 370 हटाने का संकल्प रखा। राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद जम्मू-कश्मीर में अनुच्‍छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक खंड रहेगा। उन्‍होंने जम्‍मू कश्‍मीर के पुनर्गठन का विधेयक पेश किया। जम्‍मू कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा।

अमित शाह के इस ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा- सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पर लिए फैसले का हम समर्थन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये राज्य के विकास और वहां शांति बहाली के लिए काम आएगा।

इसके कुछ मिनटों बाद ही कुमार विश्वास ने ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में पूर्व आप नेता कुमार विश्वास ने लिखा- दिल पर चट्टान रख कर ट्वीट कर रहे हो ना बौने? हमने जब सेना के समर्थन में वीडियो बनाया तब तो अपने घर पर पालित अमानती कुत्तों से हमको घेर कर मारने की कह रहे थे,अब क्या हुआ? चादर फटी तो प्रसाद लूटने आ गए सबूत मांगने वाले? इतिहास का कूड़ेदान हर दग़ाबाज़ देशद्रोही की प्रतीक्षा में है।

कुमार विश्वास के इस ट्वीट को अरविंद केजरीवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। लोग कुमार विश्वास के इस ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल को ट्रोल भी कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि बौना आज सबूत नहीं मांगेगा क्या?

हालांकि कुमार विश्वास के ट्वीट की भाषा पर बहुत से यूजर्स उन्हें ही उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि खुद को हिंदी का कवि कहने वाले शख्स की ऐसी भाषा।

Now I m sure that u r the worst person in the world n @ArvindKejriwal is right to take decision abt u …. plz learn from @AmitShah abt DOSTI

— Deshbhakt Adv Pranav Thakkar(Chandarana) (@Advpranavthakka) August 5, 2019