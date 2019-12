नागरिकता कानून पर देशभर के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। ट्विटर पर तो बकायदा अक्षय का बायकॉट करने की मांग के साथ #BoycottCanadianKumar ट्रेंड कर रहा है। दरअसल अक्षय कुमार ने जामिया में पुलिस क पिटाई का एक वीडियो लाइक किया था जिसे लेकर वह सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए। यह वीडियो जामिया के कैम्पस का है, जहां अचानक स्टूडेंट्स के बीच अफरा-तफरी मच जाती है। इस वीडियो में एक स्टूडेंट कहता नजर आ रहा है, ‘दिल्ली पुलिस लगातार आंसू गैस और गोलियां बरसा रही है हमपे।’ वीडियो में सभी स्टूडेंट्स इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो को @desimojito नाम के ट्विटर अकाउंट से भी शेयर किया गया था। वीडियो शेयर करते हुए इस यूजर ने लिखा था- बधाई हो..जामिया में आजादी मिली है।

Badhai ho…. Jamia mein Azaadi mili hai pic.twitter.com/I3PHSIOMdq — desi mojito (@desimojito) December 15, 2019

अक्षय ने इस वीडियो को लाइक किया। वीडियो पर अक्षय का लाइक उनके ट्रोलिंग का कारण बन गया।

लोग लिखने लगे कि देखिए ये क्या कर रहे हैं। लोगों ने लिखा कि अक्षय कुमार का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। लोग उनकी आने वाली फिल्म गुड न्यूज के बहिष्कार की भी मांग करने लगे। लोगों ने तो ये तक लिखना शुरू कर दिया कि हम नहीं चाहते कि कोई कनाडा का नागरिक हमारे आपसी मामलों में दखल दे।

For people requesting Bollywood stars for raising their voice against police brutality on Jamia students. Here is our Hero @akshaykumar who “likes” a tweet mocking brutal attack on Jamia Milia students. He has now unliked it. #JamiaProtest pic.twitter.com/tgYwOiHDQ6 — Mohammed Zubair (@zoo_bear) December 16, 2019

Here is the Tweet which was liked by Akshay Kumar, the tweet was cheering Police beating up Jamia Students.#BoycottCanadianKumar pic.twitter.com/mutyungBxJ — Ajmal Mansoori ازمل (@Ajmalmansoori79) December 16, 2019

Videshiyon ka toh kaam hai desh mein aag lagana. Shame on this Canadian. — Kapil (@kapsology) December 16, 2019

सोशल मीडिया में ट्रोल होने के बाद अक्षय कुमार ने ट्वीट कर सफाई दी। अक्षय ने लिखा कि जामिया वाला यह विडियो उन्होंने स्क्रॉल करने के दौरान गलती से लाइक कर दिया था।

Regarding the ‘like’ on the tweet of Jamia Milia students, it was by mistake. I was scrolling and accidentally it must have been pressed and when I realised I immediately unliked it as In no way do I support such acts. — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 16, 2019

अक्षय की सफाई के बाद तमाम यूजर्स उनके पक्ष में आ गए और देखते ही देखते #ISupportAkshay ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा।

बता दें कि रविवार को CAA का विरोध कर रहे जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा औऱ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े।

