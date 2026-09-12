गणेशोत्सव के लिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से 47 हजार रुपये खर्च करके लाई गई 12 फुट ऊंची गणेश मूर्ति के जलगांव आते-आते ही दो हिस्सों में बंट जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नई पेठ के जय महाराष्ट्र मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार शाम को ढकी हुई मूर्ति को खोलकर देखा तो यह बात उनके सामने आई। मूर्तिकार ने पूरी रकम लेने के बाद भी मूर्ति का काम ठीक से पूरा नहीं किया और जल्दबाजी में गीली मूर्ति ही मंडल को दे दी, ऐसा आरोप पदाधिकारियों ने लगाया है।

जय महाराष्ट्र मित्र मंडल ने इस साल के गणेशोत्सव के लिए बुरहानपुर से 12 फुट ऊंची गणेश मूर्ति बनवाई थी। इसके लिए मंडल ने मूर्तिकार को लगभग 47 हजार रुपये दिए थे। गणेश मूर्ति को जलगांव लाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही वह दो हिस्सों में बंट गई। हालांकि, मूर्ति ढकी हुई होने से यह बात तुरंत मंडल के कार्यकर्ताओं के ध्यान में नहीं आई। मूर्ति खोलते ही कार्यकर्ताओं को लगा झटकागुरुवार शाम मंडल के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति से आवरण हटाकर देखा तब पता चला कि गणेश मूर्ति दो हिस्सों में बंट गई है। इसकी चर्चा पूरे इलाके में है, भक्त उदास हैं, औऱ मूर्तिकार से नाराज हैं।

मूर्ति की हालत देखकर कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लगा। गणेशोत्सव को लेकर मंडल ने बड़े उत्साह से लाई गई मूर्ति की ऐसी हालत होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। मंडल के पदाधिकारियों के अनुसार, मूर्तिकार ने मूर्ति का काम पूरा करने से पहले ही उसे मंडल को सौंप दिया। मूर्ति पूरी तरह सूखने से पहले ही जल्दबाजी में उसे सौंप दिया गया, ऐसा आरोप मंडल की ओर से लगाया गया है। इसलिए परिवहन के दौरान मूर्ति पर दबाव पड़ने से वह टूट गई होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है।

पुलिस को दी जानकारी, धोखाधड़ी का आरोप

मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरे पैसे देने के बावजूद उम्मीद के मुताबिक मूर्ति बनाकर न देने से मंडल के साथ धोखाधड़ी हुई है, मामला गणेश मूर्ति से जुड़ा होने से इस घटना के कारण कार्यकर्ताओं की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं, ऐसी भावना मंडल ने व्यक्त की। मंडल के पदाधिकारी भूषण जोशी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि मूर्तिकार ने पूरे पैसे लेने के बाद भी काम ठीक से नहीं किया। गीली मूर्ति को जल्दबाजी में जलगांव भेजने से वह रास्ते में ही टूट गई।

इस घटना से मंडल के साथ आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से धोखाधड़ी हुई है और हमारी भावनाएं भी आहत हुई हैं। टूटी हुई मूर्ति का मेहरून तालाब में विसर्जनटूटी हुई मूर्ति का गणेश उत्सव के लिए उपयोग करना संभव न होने से उसका मेहरून तालाब में विसर्जन करने का निर्णय शुक्रवार को लिया गया। इस दौरान जय महाराष्ट्र मित्र मंडल के कार्यकर्ता और आसपास के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। गणेशोत्सव की शुरुआत में ही हुई इस घटना से मंडल के कार्यकर्ताओं में दुख व्यक्त किया जा रहा है। मूर्तिकार की लापरवाही के कारण ही यह घटना घटी है, ऐसा मंडल का आरोप है और इस मामले में उचित कार्रवाई हो।

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