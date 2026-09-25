गुजरात के अहमदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में कॉमेडियन शो चल रहा था, स्टैंड-अप कॉमेडी इवेंट के समय कुछ ऐसा हुआ जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शो के समय जब एक प्रोफेसर अपनी बात कह रहे थे तभी तभी एक छात्र ने स्टेज पर ही ‘जल्दी बोल पनवेल निकलना है’ चिल्ला दिया। इसके बाद एचओडी गुस्से में आ गए और छात्र को बुलाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसके इस तरह टोकने पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बाद NSUI ने माफी मांगी है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना अहमदाबाद में निरमा यूनिवर्सिटी में हुई, जहां कॉमेडियन रजत सूद मुख्य कलाकार के तौर पर शामिल हुए थे। इवेंट के समय जब एक प्रोफ़ेसर स्टेज से अपनी बात कह रहे थे तो एक स्टूडेंट को बॉलीवुड फ़िल्म ‘गोलमाल 3’ का मशहूर डायलॉग “जल्दी कर, पनवेल निकलना है” चिल्लाते हुए सुना गया, इस घटना की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है।

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स्टूडेंट के बॉलीवुड डायलॉग से भड़के प्रोफ़ेसर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस घटना के कथित वीडियो में साफ़ तौर पर नाराज़ प्रोफ़ेसर स्टूडेंट को स्टेज पर बुलाते और उसका कॉलर पकड़कर उसे टोकने के लिए डांटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में प्रोफ़ेसर को स्टूडेंट को चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है, “मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। जिस दिन तुमने निर्मा यूनिवर्सिटी कैंपस के किसी भी फ़ैकल्टी मेंबर का अपमान करने की हिम्मत की, समझो तुम हमेशा के लिए गए।”

यह घटना ‘टेक्नोफोरा 2026’ के दौरान हुई, यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स द्वारा 18 से 20 सितंबर तक आयोजित तीन दिन का एक इवेंट था। इस घटना का एक वीडियो ऑनलाइन काफ़ी शेयर किया गया। हालांकि जनसत्ता इस वायरल क्लिप की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। इस इवेंट में मशहूर कॉमेडियन रजत सूद शामिल हुए थे जो ‘पोमेडी’ (Pomedy) के लिए जाने जाते हैं, यह कविता, शायरी और कॉमेडी का एक अनोखा मिश्रण है। सोशल मीडिया पर उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है और इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वायरल क्लिप में दिख रहा है कि जब छात्र स्टेज से नीचे उतरकर दर्शकों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा था, तभी प्रोफेसर ने उसका कॉलर पकड़ लिया।

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कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन ने माफ़ी की मांग की

खबरों के अनुसार, कांग्रेस से जुड़े नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) ने प्रोफेसर के इस व्यवहार के लिए माफ़ी की मांग की है। NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर भाविक सोलंकी ने एक बयान में कहा कि छात्र के साथ गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने प्रोफेसर से माफ़ी की मांग करने के साथ-साथ इस घटना की जांच की भी मांग की। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो NSUI विरोध प्रदर्शन करेगा।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…