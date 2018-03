जयराम रमेश ने दी सलाह तो लोग बोले- लेफ्ट की चिंता छोड़ो, कांग्रेस के बारे में सोचो

उत्‍तर-पूर्व के तीन राज्‍यों के चुनाव परिणामों में लेफ्ट को निराशा हाथ लगी। अब कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने वाम दलों को सलाह दी है। रमेश ने कहा, ”भारत में लेफ्ट को मजबूत होना ही होगा। लेफ्ट का अंत भारत के लिए त्रासदी साबित होगा। हम राजनैतिक विरोधी हैं मगर मैं यह कहने वाला पहला हूं कि भारत लेफ्ट का अंत बर्दाश्‍त नहीं कर सकता।” रमेश ने वामपंथी दलों को सलाह देते हुए कहा, ”लेफ्ट को अपना मत बदलना होगा, लोगों की अपेक्षाएं और समाज बदल रहे हैं।” पूर्व केंद्रीय मंत्री का यह बयान जब एएनआई ने ट्वीट किया तो यूजर्स ने उन्‍हीं को घेर लिया। लोग कहने लगे कि लेफ्ट के बारे में सोचने से पहले कांग्रेस को अपने बारे में चिंता करनी चाहिए।

रामकृष्‍ण प्रसाद नाम के यूजर ने लिखा, ”आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि कांग्रेस का क्‍या बचा है, लेफ्ट की नहीं।” मीता मेहता ने कहा, ”नेहरू ने लेफ्ट पर प्रतिबंध लगाया था और रमेश उसका स्‍वागत कर रहे हैं। यह अगले मणिशंकर अय्यर साबित होने वाले हैं।” अमित दुबे ने जवाब में लिखा, ”श्रीमान, कांग्रेस का क्‍या। आपको पहले कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। अब आपकी पार्टी केवल 3 राज्‍यों में सत्‍तासीन है।”

फराज ने लिखा, ”पहले खुद का घर बचाएं, फिर पड़ोसियों की सोचें।” एक अन्‍य यूजर ने लिखा, ”अपने घर में आग लगी है और वह (रमेश) पड़ोसी के घर की आग बुझा रहे हैं।” रविंदर वर्मा ने कहा, ”अपनी मृत्यु शैया पर लेटी कांग्रेस की सोच ले चाचा पहले।”

Left has to be strong in India, the demise of Left will be a disaster for India.We are political rivals but I am the first to say that India can't afford demise of the Left.The Left also has to change its mind,people's aspirations and society are changing: Jairam Ramesh,Congress pic.twitter.com/HPCfCuV2nz — ANI (@ANI) March 5, 2018

विकास शर्मा ने लिखा, ”लेफ्ट अपनी उपयोगिता और प्रभाव खो चुका है। वामपंथी शासित राज्यों में नए उद्योग धंधे नहीं लग पाते और रोजगार की कमी होती है। जनता अब हडताल और यूनियन की बंधक राजनीति से ऊब चुकी है। लोगों को विकास चाहिए उसे बुर्जुआ वर्ग और पूंजीवाद साम्यवाद की बोरिंग विचारधारा से कोई मतलब नहीं।”

देखें लोगों की प्रतिक्रियाएं:

You need to worry about what is left of Congress before worrying about the Left. — Ramakrishna Prasad (@ramkiprasad) March 5, 2018

Nehru banned left & here welcome left. Going to b next Manishankar Aiyyar — Mita Mehta (@mita_anilkumar) March 5, 2018

Ha ha ha this is what happens when some1 is depressed beyond redemption — VENKATACHALAM ANANTH (@vanandca) March 5, 2018

They are aspiring alliance partners. One will take care of scams and how to swindle people and the other will handle murder and mayhem who dare to oppose them. A made for each other partnership. — KSV SUBRAMANIAN (@KSVSUBRAMANIAN) March 5, 2018

own house is on fire,he is extinguishing the fire of neighbor's house fire — rraj068 (@rraj068) March 5, 2018

अपनी मृत्यु शैया पर लेटी कांग्रेस की सोच ले चाचा पहले !! — Ravinder Verma (@ravinderv_nrg) March 5, 2018

instead of giving lectures to other's he must think about his own party as it's becoming irrelevant — Sanjay G.Varu (@SanjayGVaru) March 5, 2018

लेफ्ट अपनी उपयोगिता और प्रभाव खो चुका है। वामपंथी शासित राज्यों में नए उद्योग धंधे नहीं लग पाते और रोजगार की कमी होती है। जनता अब हडताल और यूनियन की बंधक राजनीति से ऊब चुकी है। लोगों को विकास चाहिए उसे बुर्जुआ वर्ग और पूंजीवाद साम्यवाद की बोरिंग विचारधारा से कोई मतलब नहीं। — Vikash Sharma Vatsa (@sharma_vatsa) March 5, 2018

कांग्रेस पार्टी में वामपंथी सोच वाले नेता भी बहुत हैं। वास्तव में लेफ्ट और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।दोनों का उद्देश्य देशहित से ज्यादा स्वहित है।जेएनयू में हुए देशविरोधी नारेबाजी में इन दोनों की जुगलबंदी जनता देख चुकी है।जयराम रमेश का बयान भी उसी जुगलबंदी का प्रभाव है — Vikash Sharma Vatsa (@sharma_vatsa) March 5, 2018

खुद के घर मे दाने नही है खाने को, और भंडारा लगवा रहे है। — Alok kumar singh (@alok_vicky) March 5, 2018

पूर्वोत्तर राज्यों में लेफ्ट पार्टी की हार हुई हैं जो बिल्कुल सही हैं लोगों ने बहुत बढ़िया जनादेश दिया हैं लेफ्ट जैसे घटिया पार्टी देश में होना ही नहीं चाहियें, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वामपंथी लोगों का कोई स्थान नहीं होना चाहियें लोगों के जनादेश का सवागत हैं वंदे मातरम् — Nawal Kumar Kewat (@kewat_nawal) March 5, 2018

