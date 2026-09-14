गणेश चतुर्थी पर राजधानी जयपुर सहित राज्य के सभी प्रमुख गणेश मंदिरों में विशेष सजावट और पूजा की गई तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन एवं पूजा करने पहुंचे। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध और मुख्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर में रविवार से ही श्रद्धालु आने लगे थे। रविवार को सिंजारा में मेहंदी लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, सुबह पांच बजे मंगला आरती के साथ दर्शन शुरू हुए।

पीटीआई के अनुसार, शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी ऐसा ही माहौल रहा, मंदिरों में विशेष सजावट व पूजा की गई। मेहंदी के लिए लोगों की लाइनें लग गईं, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, मात्र कुछ ही घंटों में हजारों किलो मेहंदी खत्म हो गई और मंदिर के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग गईं। वायरल रील में बताई गई मान्यता के चलते हज़ारों की संख्या में दूर-दूर से कुंवारे युवक-युवतियां मेहंदी पाने के लिए मंदिर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हुई थी जिसमें कहा गया कि यहां मिलने वाली सिंजारे की विशेष मन्नत की मेहंदी लगवाने से कुंवारे लोगों की छह महीने के भीतर शादी पक्की हो जाती है। दावा किया जा रहा है कि ऐसी मान्यता को मानकर लोग लाखों की संख्या में पहुंच गए और पुलिस को हालात पर काबू करना पड़ा।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोमवार को मोती डूंगरी मंदिर में भगवान श्री गणेश के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पत्नी के साथ विधिवत पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी के पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कामना की कि विघ्नहर्ता-मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर पहुंच कर गणेश चतुर्थी पर पूजा-अर्चना की।

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया रिएक्शन-

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यहां कुंवारे लोग मेहंदी लेने पहुंचे थे, ताकि उनकी शादी हो जाए। वायरल वीडियो पर लोगों ने रिएक्शन दिया है कि जब लोग बीवियों से परेशान हैं तो ये कौन से लोग हैं जो शादी के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं।

एक ने लिखा है कि कुंवारेपन से परेशान लोगों ने मेहंदी में ही शादी का रास्ता ढूंढ लिया! 3500 किलो मेहंदी भी कम पड़ गई, लेकिन शादी के इच्छुकों का जोश कम नहीं हुआ। खैर, हमारी यह खबर वायरल वीडियो पर आधारित है, मेहंदी लगवाने से शादी हो जाती है इस विचारधारा की हम पुष्टि नहीं करते हैं। खैर, वायरल हो रहे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है?

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iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले ने कहा कि यह फोन अब ठीक नहीं हो सकता है। “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया। दरअसल, दुकान वाले ने काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-