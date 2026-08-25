धरना प्रदर्शन के इस ट्रेंड में जयपुर में शराब कारोबारियों का आक्रोश देखने को मिला है। शहीद स्मारक पर सैकड़ों लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठेकेदारों की का कहना है कि शराब की दुकानों को रात 11 बजे तक खोलने की परमिशन दी जाए।

भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन की मांग है कि सरकार गारंटी पूरी करने का दबाव तो डाल रही है, लेकिन बिक्री के लिए पूरा समय नहीं दे रही। जिससे हमे नुकसान हो रहा है, जब बिक्री के लिए समय नहीं मिलेगा तो हमे मुनाफा कैसे होगा। प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

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सरकार को दी चेतावनी

प्रदर्शन करते समय यूनियन ने सरकार को सीधी चेतावनी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई और अनसुना किया गया तो इसका असर आने वाले निकाय चुनावों में देखने को मिल सकता है। प्रदर्शन के वीडियो सामने आने पर लोगों का कहना है कि ये सही है अब शराब रात 11 बजे तक बेचने के लिए भी प्रदर्शन होगा।

जानिए क्या हैं प्रमुख मांगें?

यूनियन का कहना है कि 150% उठाव का दबाव खत्म हो-

ठेकेदारों का आरोप है कि हर महीने शराब उठाने का टारगेट दिया जाता है और टारगेट पूरा न होने पर अगले महीने 150% तक शराब उठाने का दबाव बनाया जाता है।

राइडर सिस्टम हटे:

यूनियन ने यह भी कहा कि कम डिमांड वाली शराब भी जबरन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इस पर लगे सभी राइडर हटाए जाएं।

तीन महीने की गारंटी:

यूनियन की तीसरी मांग यह है कि मंथली गारंटी की जगह 3 महीने की गारंटी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पूरे साल बिक्री एक जैसी नहीं रहती। वहीं यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द बातचीत कर समाधान नहीं निकाला तो प्रदेशभर में जीरो बिलिंग कर शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…