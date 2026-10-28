राजस्थान के जयपुर में एक व्यापारी को रास्ते में रुककर कचौड़ी खाना इतना महंगा पड़ गया कि उसे 20 लाख रुपये से हाथ धोना पड़ गया। जी हां, जयपुर के नाहरगढ़ पुलिस स्टेशन के पास घटी इस घटना में एक व्यापारी से लुटेरे कथित तौर पर 20 लाख रुपये कैश से भरा बैग छीनकर भाग गए। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 20 लाख चोरी होने के बाद भी कचौड़ी खा रहे व्यापारी ने कचौड़ी नहीं छोड़ी और हाथ में प्लेट लेकर चोरों के पीछे भागते रहे।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना नाहरगढ़ पुलिस स्टेशन के पास सोमवार शाम करीब 4 बजे की है। एक कारोबारी के साथ कथित तौर पर 20 लाख रुपये की लूट हो गई।

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नकदी से भरा बैग लेकर फरार हुए चोर

बताया जा रहा है कि चंपालाल नाम का कारोबारी कचौड़ी खाने के लिए रुका था। इसी दौरान स्कूटर पर सवार दो लोग उसके वाहन के पास रखा नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के CCTV फुटेज में दोनों संदिग्धों की गतिविधियां दिखाई देने की बात कही जा रही है। पुलिस ने कारोबारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना का सीसीटीवी फुटेज हो रहा वायरल

घटना के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चंपालाल सोमवार शाम नाहरगढ़ पुलिस स्टेशन के पास कचौड़ी खाने के लिए रुके थे। उनके टूव्हीलर के पास 20 लाख रुपये कैश से भरा एक बैग रखा हुआ था। इसी दौरान स्कूटर पर सवार दो लोग वहां पहुंचे और उनका बैग लेकर फरार हो गए। कारोबारी की आवाज सुनकर एक अन्य शख्स भी बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ा।

CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि स्कूटर सवार दोनों संदिग्धों की पहचान की जा सके। फुटेज में दोनों के हेलमेट पहने होने की बात सामने आई है, जिससे उनकी पहचान करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुलिस ने चंपालाल की शिकायत के आधार पर नाहरगढ़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है।

वायरल वीडियो पर लोगों के फनी कमेंट्स

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी मजेदार हैं। एक यूजर ने टिप्पणी की, “भाई ने अभी तक कच नहीं फेंकी है, पता चल गया कि कचौड़ी बहुत टेस्टी थी।” वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, “एक आदमी का दिमाग और हिम्मत देखो, उसके पास खुले में एक बैग में 20 लाख हैं और वह कचौड़ी खा रहा है।”

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-

यहां देखें वीडियो-