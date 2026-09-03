राजस्थान के जयपुर जयपुर एयरपोर्ट पर बृहस्पतिवार को कोलकाता जाने वाले फ्लाइट में सवार होने से पहले एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। हवाई अड्डा थाने में सहायक पुलिस निरीक्षक रामराज ने बताया कि मृतक की पहचान कोलकाता निवासी रोहित अग्रवाल के रूप में हुई है। उन्होंने आगे बताया कि रोहित कपड़ों का कारोबार करता था और व्यापार के सिलसिले में जयपुर आया था।

अधिकारी ने बताया कि रोहित इंडिगो की उड़ान से वापस कोलकाता जाने के लिए हवाई अड्डे पहुंचे थे और बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े।

हवाई अड्डे पर मौजूद मेडिकल टीम ने उन्हें इमरजेंसी CPR दिया और तत्काल एंबुलेंस से जवाहर सर्किल के पास स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, इस खबर की चर्चा है।

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निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, हार्ट अटैक से मौत की आशंका

रामराज ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर यात्री की मौत दिल का दौरा पड़ने से होने की बात सामने आई है। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि जब अस्पताल आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी था। हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा, फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…