हॉलीवुड लेखक बोले- श्रीकृष्ण से प्रेरित था ‘जैक स्पैरो’, सोशल मीडिया में यूं मजे ले रहे लोग

Pirates of the Caribbean हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म है। फिल्म में चुलबुले कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार लोगों के जेहन में अभी भी ताजा है। जैक स्पैरो के किरदार को गढ़ने वाले लेखक Ted Elliot ने कहा है कि जैक स्पैरो का किरदार भगवान श्रीकृष्ण से प्रभावित था। Ted Elliot ने कहा है कि जैक स्पैरो के किरदार को स्केच करते वक्त उनके दिमाग में हिंदुओं के भगवान भगवान कृष्ण का किरदार चल रहा था।

लेखक ने आगे कहा कि Pirates of the Caribbean में जैक स्पैरो का कैरेक्टर फिल्म का सबसे अभिन्न हिस्सा है। स्पैरो की खासियत ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है जो हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। जैक स्पैरो का कैरेक्टर लिखते समय, हमने भगवान कृष्ण से जुड़ी विभिन्न मान्यताओं और किस्से कहानियों की जानकारी हासिल की जो जैक स्पैरो के पूरे कैरेक्टर को अस्तित्व में लाने में हमारे लिए बेहद मददगार साबित हुआ।

आपको बता दें कि Pirates of the Caribbean में हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डिप ने जैक स्पैरो की भूमिका अदा की थी। जैक स्पोरो का यह कैरेक्टर काफी फेमस भी हुआ था। लेकिन अब फिल्म के लेखक के द्वारा जैक स्पैरो के किरदार को श्रीकृष्ण पर आधारित बताए जाने के बाद ट्विटर पर लोगों ने इसपर कई सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

Guys you know , Captain Jack Sparrow, the fictional character in the Pirates of the Caribbean film series takes inspirations from Krishna#JackSparrowIsKrishna pic.twitter.com/vyFDAXmpaO — Kanchan Negi (@coool_kashish) September 25, 2018

#JackSparrowIsKrishna

the writers of Pirates of the Caribbean openly confessed that the popular character of Jack Sparrow is actually inspired by Indian Lord Krishna #JackSparrowIsKrishna pic.twitter.com/uZ0HHByNGu — Satya (@satya100686) September 25, 2018

Wow! Pirates of the Caribbean has an Indian connection!!! The lea character Jack Sparrow is actually based on Krishna! #JackSparrowIsKrishna this is unbelievable. pic.twitter.com/i2SmUXJBU6 — Sai Tomnekar (@SaiTomnekar) September 25, 2018

जाहिर है कई लोगों ने फिल्म के राइटर Ted Elliot के इस खुलासे के बाद ट्विटर उन्हें ट्रोल किया है। इतना ही नहीं इस खुलासे के बाद ट्विटर पर #JackIsKrishna ट्रेंड भी करने लगा।

