रनवे पर फिसला प्लेन, आग लगने के बाद हो गए 3 टुकड़े, तीन यात्रियों की मौत, देखें- VIDEO

Turkey Plane Crash: तुर्की (Turkey) के इस्तांबुल शहर से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। यहां लैंडिंग के वक्त एक विमान रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया पर शेयर किये जा रहे वीडियो में दिख रहा है कि रनवे से फिसलने के बाद प्लेन के तीन टुकड़े हो गए। बीबीसी की खबर के मुताबिक इस दुर्घटना में 3 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 170 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं।

हादसा इस्तांबुल (Istanbul) के सबिहा गोकसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ। बताया जा रहा है कि विमान खराब मौसम के बीच लैंडिंग का प्रयास कर रहा था, लेकिन संतुलन नहीं बना पाया और हादसे का शिकार हो गया। विमान के फिसलने के बाद इसमें आग लग गई और यह तीन टुकड़ों में बंट गया। CNN के मुताबिक विमान में कुल 183 यात्री सवार थे। घायल यात्रियों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

इस्तांबुल के गवर्नर अली येरलीकाया ने कहा, ‘पेगासस एयरलाइंस का विमान खराब मौसम की वजह से संतुलन नहीं बना पाया और करीब 50-60 मीटर फिसल गया’। दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खोल दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक विमान के पायलटों से बात नहीं हो पाई है। उनसे बातचीत के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या था।

