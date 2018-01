इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू छह दिन के दौरे पर भारत पहुंचे । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी अगुवानी करने पहुंचे। नेतन्याहू के पहुंचने के बाद ही कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक मजाकिया वीडियो ट्वीट कर चुटकी ली। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के कई राष्ट्रप्रमुखों से मिलते समय चिर-परिचित अंदाज में हग कर रहे हैं। कांग्रेस ने #Hugplomacy हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए लिखा-हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेतन्याहू के दौरे के बाद कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ और हग देखने को मिलेंगे। इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने मोदी की हग डिप्लोमेसी पर तंज कसा तो ट्विटर यूजर्स को यह काफी बुरा लगा। उन्होंने कांग्रेस को ही ट्रोल कर दिया।

बता दें, नेतन्याहू भारत में कुल छह दिन बिताएंगे। उनके साथ उद्यमियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आया है। बताया जा रहा है कि किसी प्रधानमंत्री के साथ आने वाला यह सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल है। नेतन्याहू दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ नेतन्याहू आगरा में ताजमहल भी देखेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बता दें, पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी इज़रायल दौरे पर गए थे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था।

With Israeli PM Benjamin Netanyahu visiting India, we look forward to more hugs from PM Modi! #Hugplomacy pic.twitter.com/M3BKK2Mhmf — Congress (@INCIndia) January 14, 2018

इंडियन ट्विटर हैंडल यूजर ने तंज कसते हुए कहा- कांग्रेस ऑफिस में किस कमेडियन को रखा गया है जो डिप्लोमेसी जैसे सीरियस इशू पर भी चीप मजाक बना रहा है।

Congress office में किस comedian को रखा गया जो diplomacy जैसे serious issues का cheap मजाक बना रहा है। — Indian (@thedeolofficial) January 14, 2018

जगन्नाथ ने लिखा-कांग्रेस कभी सीखना नहीं चाहती, पार्टी को देखना चाहिए कि कितने स्टेट हाथ से फिसल रहे हैं

Congress never learns.

Just see how many states left with…. It’s matter of time for Congress mukt BHARAT…And it’s matter of time for all your ecosystem collapse. Forget 2019 and ahead. — Jaganath (@jagan7585) January 14, 2018

नागेंद्र नाथ तिवारी ने मोदी और नेतन्याहू की एक फोटोशॉप तस्वीर पोस्ट की, जिसमें नेतन्याहू बर्नोल लिए हुए हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा- ये लो लगा लो, आराम मिलेगा

blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”>

ये लो लगा लो आराम मिलेगा | पप्पू को भी दे देना | pic.twitter.com/m9LeCF84uk

— नागेन्द्र नाथ तिवारी (@NagendraNathT) January 14, 2018

ज्ञानेंद्र पंडित ने इसे प्रधानमंत्री और विदेश नीति पर अश्लील कटाक्ष बताते हुए लिखा-कांग्रेस की दिशाहीन, कुत्सित राजनीति का यह नमूना है

शोम रतूड़ी ने ट्वीट किया- मोदी देश के लिए हग कर रहे हैं, चीनियों, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ षडयं तो नहीं

Grand old party handle.. stoops too low.. A troll INC handle — jayashree (@Jayashree_Ravis) January 14, 2018

जयश्री ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के इस ट्वीट पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह तो ट्रोल हैंडल मालुम पड़ता है।

Grand old party handle.. stoops too low.. A troll INC handle — jayashree (@Jayashree_Ravis) January 14, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App