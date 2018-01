इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ बुधवार को गुजरात दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो किया, इसके बाद दोनों नेताओं ने आश्रम का दौरा भी किया। साबरमती आश्रम में इजरायली पीएम और उनकी पत्नी महात्मा गांधी से जुड़ी चीजों को देखा। इस दौरान दोनों ने वहां चरखा भी चलाया। आश्रम से लौटते वक्त मिस्टर एंड मिसेज़ नेतन्याहू ने विसिटर्स डायरी में साबरमती आश्रम के लिए अपनी बात भी लिखी। लेकिन डायरी में अपनी बात रखते हुए इजरायली मेहमान से एक बड़ी गलती हो गई। इस गलती पर सोशल मीडिया यूजर्स उनकी चुटकी ले रहे हैं।

दरअसल हुआ ये कि डायरी में इजरायली मेहमान द्वारा लिखा गया कि मानवता के महान पैगम्बर महात्मा गांधी के आश्रम के दर्शन करना प्रेरणादायक रहा। ये संदेश अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। अंग्रेजी में लिखते वक्त गांदी की स्पेलिंग गलत हो गई।

इजरायली प्रधानमंत्री की इसी गलती पर लोग उनकी चुटकी ले रहे हैं।

If Israel PM don't know the spelling of Inspiration is somewhat Okay, but misspelling the World's greatest leader Last Name is no less than Blasphemy! !!

Its Gandhi not Ghandi, come out of colonial mindset, ur Jewish not British! !!

— Sonal Borkar (@BorkarSonal) January 17, 2018