बुधवार (7 फरवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम ने एनपीए, करप्शन और स्वास्थ्य जैसी कई समस्याओं के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। अंग्रेजी न्यूज चैनल सीएनएन न्यूज 18 के एंकर भूपेंद्र चौबे ने अपने शो के लिए दर्शकों से सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस अभी भी भारत की दुश्मन नंबर एक है? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी देश के नंबर एक विलेन हैं? एंकर भूपेंद्र चौबे ने पूछा कि क्या गांधी परिवार पर नरेंद्र मोदी का सीधा हमला उन्हें सत्ता में वापसी में मदद करेगा। भूपेंद्र चौबे ने ट्विटर पर ये सवाल दर्शकों ने पूछा। लेकिन इस सवाल के लिए दर्शकों ने उन्हें खूब खरी खोंटी सुनाई। एक यूजर ने ट्वीट किया, “उनके पेट पर लात मत मारिये, वो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।” वहीं एक यूजर ने लिखा है कि समझने की कोशिश कीजिए भूपेंद्र चौबे को भी होम लोन चुकाना है और ईएमआई देना है।” जानी मात्री पत्रकार निधि राजदाने भूपेंद्र चौबे को जवाब देते हुए लिखा, “लोकतंत्र में दुश्मन नंबर एक, विलेन नंबर एक, क्या सचमुच में?”

Is @INCIndia still India’s enemy number 1? Is Sonia gandhi @OfficeOfRG still India’s villain Number 1? Can @narendramodi direct attack against “gandhi family “ ensure another term in power? #Viewpoint 9 pm weeknights @CNNnews18 — bhupendra chaubey (@bhupendrachaube) February 7, 2018

Enemy number one? Villain number one? In a democracy? Really ? — Nidhi Razdan (@Nidhi) February 7, 2018

Don’t hit on his stomach, he is struggling to survive. — Abdulla Madumoole (@AMadumoole) February 7, 2018

try and understand Bhupendra Chaubey also has home loan EMIs to pay — Rubik’s Cube (@Rubikkacube) February 7, 2018

Well, so according to this Journo on the payrolls of Sangh Parivar,Congress is enemy No.01…well, not for India certainly…May be for paid journos and fascist hindtuva!!! — Josheba Cardilya (@Joshebacardilya) February 7, 2018

एक यूजर ने गुस्से में लिखा है कि आप जैसे लोग भारत के दुश्मन नंबर वन हैं। एक यूजर ने लिखा, “कांग्रेस देश के लिए तो दुश्मन नंबर एक नहीं है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए जरूर दुश्मन नंबर वन है।” एक यूजर ने लिखा,” भूपेंद्र जी EMI की किस्त कब खत्म हो रही है, जिंदगी जीने के और भी सम्मानजनक तरीके हैं।” एक यूजर ने राय दी, “चौबे जी आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा; चौबे गए छब्बे बनने और दुबे बन कर रह गए। कांग्रेस इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। ऐसी भाषा मानसिक दिवालियेपन की निशानी है।”

Chaubey ji, EMI ki kishte kab khatam ho rahi hain? There are far more dignified ways to make a living. — Lajan JO (@DilawarTalkies) February 7, 2018

चौबे जी आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा; चौबे गए छब्बे बनने और दुबे बन कर रह गए। कांग्रेस इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। ऐसी भाषा मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। — Abhijit Raj (@abhijit_raj786) February 7, 2018

