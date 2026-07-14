जब किसी ईमानदार ऑफिसर का तबादला होता है तो वह हर तरफ चर्चा का विषय बन जाता है। हम बात कर रहे हैं IPS तनुश्री की जिनकी बहादुरी और ईमानदारी को लोग कायल हैं। तनुश्री का ट्रांसफर अब जम्मू-कश्मीर से दिल्ली हो गया है। लोगों को जब से पता चलता है कि तनुश्री दिल्ली आ रही हैं हर तरफ एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ कश्मीर के लोग भावुक हो रहे हैं और उनकी बहादुरी को याद कर रहे हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग दिल्ली ट्रांसफर होने के कई मायने भी निकाल रहे हैं।

इस बीच लोगों ने 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी के कई पुराने वीडियो क्लिप फिर से शेयर करना शुरू कर दिया है। इस तरह लोग तनुश्री और पीएम नरेंद्र मोदी की पुरानी बातचीत और उनके बहादुरी से किए गए कामों को याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आईपीएस अधिकारी तनुश्री समर्पित और संवेदनशील अधिकारी हैं, लोग उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।

एक बार फिर हो रही आईपीएस तनुश्री की चर्चा

आईपीएस तनुश्री का नाम सबसे ज्यादा 18 मई 2020 को हुए एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान चर्चा में आया। जब इनके नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने चुनौतियों का सामना करते हुए हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमांडर जुनैद खान को मुठभेड़ में मारा गिराया। इलाका घनी आबादी वाला था, इस बात पर जोर था कि लोकल लोगों का कोई क्षति न पहुंचे, एक तरफ सामने से फायरिंग और फिर इलाके में पत्थर बाजी भी हुई थी। ऐसे समय में आईपीएस तनुश्री ने मामले को बखूबी तरीके संभाला था।

इसके अलावा एसएसपी के रूप में तनुश्री ने पुलवामा और शोपियां जैसे संवेदनशील जिलों की जिम्मेदारी संभली। इसके अलावा अधिकारी तनुश्री ने स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) में एसपी रहते हुए कई आतंकवाद विरोधी अभियानों को सफलता से पूरा किया।

पीएम मोदी से बातचीत का वीडियो हो रहा वायरल-

आईपीएस बनने के बाद एक कार्यक्रम में तनुश्री की उनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई। बातचीत में जब पीएम मोदी को पता चला कि वे तनुश्री ने टेक्सटाइल डिजाइन किया है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? इस पर तनुश्री ने जवाब दिया था कि ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। तब पीएम ने कहा-देखिए, टेक्सटाइल में धागे जोड़ने होते हैं और टेरर में धागे खोलने होते हैं। यह बातचीत उस समय भी काफी चर्चा में था और अब एक बार तनुश्री के ट्रांसफर की खबरों के बीच लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं।

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