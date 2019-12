नागरिकता कानून (CAA) पर देश के कई इलाकों में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच जावेद अख्तर अपने एक ट्वीट को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। हुआ ये कि 15 दिसंबर को जामिया स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज का मुद्दा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में गर्माया हुआ है। मीडिया भी इस मुद्दे को भरपूर कवर कर रही है। इसी कवरेज के दौरान एक हिंदी चैनल ने दावा किया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने उनके रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की। इसका विडियो ट्विटर पर शेयर किया गया था।

एक ट्विटर यूजर ने न्यूज चैनल के उस विडियो को रिट्वीट करते हुए जावेद अख्तर समेत अन्य कुछ लोगों को टैग करते हुए लिखा- जामिया के छात्र मीडिया पर अटैक कर रहे हैं..उस मीडिया पर जो उन्हें उनके द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण विरोध का आईना दिखा रहे हैं। लेकिन ऐंटी-नैशनल और सेक्युलर लोग इसकी निंदा नहीं करेंगे। ये शहरी आतंकवादी हैं।

Jamia students attacking Media who is showing them Mirror of their Peaceful Protest. Anti National Journalist n Secular ppl like @Javedakhtarjadu @FarOutAkhtar @khanumarfa @BDUTT @RahulGandhi @priyankagandhi @sardesairajdeep will not Condemned this. These are Urban Terrorist https://t.co/rLwPCC5ywb — Hemir Desai (@hemirdesai) December 16, 2019

इसी ट्वीट का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने लिखा, ‘लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक, किसी भी परिस्थिति में पुलिस किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की इजाजत के बिना नहीं घुस सकती। जामिया कैंपस में बिना इजाजत घुसकर पुलिस ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो हर यूनिवर्सिटी के लिए एक खतरा है।’

According to the law of the land under any circumstances police can not enter any university campus with out the permission of the university authorities. By entering the Jamia campus with out permission police has created a precedence that is a threat to every university . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 16, 2019



जावेद अख्तर के इस ट्वीट को लेकर आईपीएस संदीप मित्तल ने उन्हें ‘कानून विशेषज्ञ’ कहते हुए तंज कस दिया। संदीप मित्तल ने जावेद अख्तर को जवाब देते हुए लिखा, ‘प्रिय कानून विशेषज्ञ, प्लीज लॉ ऑफ लैंड, अनुभाग संख्या और अधिनियम आदि के नाम को थोड़ा विस्तार से समझाएं ताकि हम भी प्रबुद्ध हों।’

Dear Legal Expert

Please elaborate the law of land, the section number and name of the Act etc so that we are also enlightened.

Regards — Sandeep Mittal, IPS (@smittal_ips) December 16, 2019

संदीप मित्तल के अलावा तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को भी जावेद अख्तर का ये ट्वीट पसंद नहीं आया। ऐसे लोग जावेद अख्तर को ट्रोल करने लगे।

Jawed ji, under which law protesters can set public property on fire? — Hema J (@Hema_quotes) December 16, 2019

चचा जिहादि बसों में आग लगाते रहें, सडकों को जाम कर दे, ईट पत्थर फेकें, पुलिस चुपचाप शान्ति से देखें और फूल बरसाएं ये चाहते हो — Tinku Sharma (@TinkuSh28167274) December 16, 2019

hey jadu Do you say if a person kills somebody and hides inside a campus or a masjid, police cannot enter without permission? — Sudhir (@sudhirkamathgm) December 16, 2019

बता दें कि नागरिकता कानून को लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ जगहों पर तो हिंसा और तनाव की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ जामिया के अदर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ भी कई विश्वविद्यालयों के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App