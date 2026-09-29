बिहार में ‘लेडी सिंघम’ नाम से फेमस IPS अधिकारी काम्या मिश्रा ने 22 साल की उम्र में UPSC क्रैक कर नौकरी ज्वाइन कर सुर्खियां बटोरी थीं और अब करियर के पीक पर 28 की उम्र में इस्तीफा देकर खाकी वर्दी छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर इस तरह नौकरी छोड़ने पर हर तरफ पूर्व अधिकारी की चर्चा हो रही है। हैरान होकर लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर अचानक नौकरी छोड़ने की पीछे वजह क्या है। इसके साथ ही इनकी तस्वीरों के साथ इनकी शादी की भी चर्चा हो रही है जिसमें घास वाली अंगूठी की कहानी लोगों का दिल जीत रही है।

काम्या मिश्रा वह अफसर जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में UPSC क्रैक कर IPS की वर्दी पहनी थी, जिसने शराब माफिया से लोहा लिया अब उनका अचानक इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर गया।

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कौन हैं काम्या मिश्रा?

काम्या मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं, उन्होंने 2019 में UPSC परीक्षा पास की थी और महज 22 साल में IPS बन गईं। पहले उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर मिला था। हिमाचल के सिरमौर में करीब चार महीने तक सेवा देने के बाद उनका कैडर बदलकर बिहार कर दिया गया। बिहार में उन्हें कई अहम जिलों की जिम्मेदारी मिली। यहां रहते हुए उन्होंने अपराधियों खासकर शराब माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, जिसकी खूब तारीफ भी हुई।

‘मैंने कुछ नहीं किया’कहते हुए वीडियो हुआ था वायरल

बिहार में ही एक लाठीचार्ज की घटना के बाद उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो मासूमियत से कहती नजर आई थीं- ‘मैंने कुछ नहीं किया’।

ट्रेनिंग में हुई थी प्यार की शुरुआत

काम्या मिश्रा के पति अवधेश दीक्षित भी IPS अधिकारी हैं, वे मूल रूप से राजस्थान से हैं और उन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों की पहली मुलाकात मसूरी स्थित अकादमी लबासना में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली। चूंकि अवधेश को बिहार कैडर मिला था, इसलिए काम्या ने रिक्वेस्ट कर अपना कैडर हिमाचल से बदलवाकर बिहार करा लिया और दोनों ने शादी कर ली।

क्या है घास की अंगूठी वाले प्रपोजल की कहानी

काम्या मिश्रा और पति अवधेश दीक्षित की लव स्टोरी में सबसे वायरल किस्सा है घास की अंगूठी का। काम्या ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रपोज उन्होंने किया था। किस्सा मध्य प्रदेश के रतलाम का है, जब दोनों एक गांव के दौरे पर गए थे। बातों-बातों में प्रपोजल की बारी आई तो आसपास अंगूठी तो थी नहीं। ऐसे में काम्या ने नीचे पड़ी घास उठाई, उसी से एक अंगूठी बनाई और अवधेश को पहना दी। बैचमेट्स के सामने ही ये अनोखा प्रपोजल हुआ, जो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है।

तो फिर क्यों छोड़ी नौकरी?

इस सवाल का जवाब खुद काम्या ने दिया है, उन्होंने बताया कि वो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और उन्हें अपने पिता के बिजनेस को संभालना था। इसी वजह से उन्होंने IPS की नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। काम्या कहती हैं कि IPS बनना उनका सपना था, वर्दी ने उन्हें एक अलग पहचान दी। उनका मानना है कि अगर कम उम्र में समाज में बड़ा बदलाव लाना है तो UPSC से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है?

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For the first time, noted Bihar-cadre IPS officer Kamya Mishra has spoken openly about her resignation, nearly 18 months after stepping away from the uniform. In a recent talk show, she shared not… pic.twitter.com/ombypBBDt5 — The Nalanda Index (@Nalanda_index) February 4, 2026