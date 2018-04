RCB को CSK ने दी शिकस्त, पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे ‘सर’ जडेजा, लोगों ने कहा- सिर्फ विज्ञापन में कर रहे परफॉर्म

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 का 24वां मैच बुधवार को चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था, जिसे महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली टीम चेन्नई ने पांच विकेट से जीत लिया। धोनी और रायडू के शानदार प्रदर्शन की बदौलत चेन्नई सुपरकिंग्स ये जीत हासिल कर पाई। चेन्नई सुपरकिंग्स इस जीत के साथ ही पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। भले ही चेन्नई सुपरकिंग्स ने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को ट्विटर यूजर्स उनके खराब प्रदर्शन के लिए खूब ट्रोल कर रहे हैं। जडेजा उन तीन खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स ने नीलामी के दौरान रिटेन किया था।

चेन्नई सुपरकिंग्स ने जडेजा पर जो भरोसा जताते हुए उन्हें रिटेन किया था, उस पर वे खरे नहीं उतर पाए हैं। कई यूजर्स जडेजा को ट्रोल करते हुए उन्हें चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी के बजाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 12वां खिलाड़ी बता रहे हैं। रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, “रविंद्र जडेजा से ज्यादा स्टम्प पर लगा माइक जरूरतमंद है।” एक ने लिखा, “चेन्नई सुपरकिंग्स में रविंद्र जडेजा का एकमात्र मकसद है धोनी के लिए अपनी मां के हाथ का बना गाजर का हलवा लाना।” एक ने लिखा, “जडेजा केवल विज्ञापनों में अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं।”

Even Stump mic is more useful than Ravindra Jadeja !!#RCBvCSK — Boring… (@graphicalcomic) April 25, 2018

The sole purpose of Ravindra Jadeja in CSK team is to bring the Gajar Ka Halwa made by his mother for Dhoni. #RCBvCSK — UK (@Iamuksingh) April 25, 2018

एक ने लिखा, “सर रविंद्र जडेजा – गेंदबाज से लेकर ऑल राउंडर, ऑल राउंडर से फील्डर, फील्डर से कुछ नहीं।” एक ने लिखा, “गेंदबाजी सही, फील्डिंग सही, बैटिंग …, रविंद्र जडेजा की बैटिंग पर कभी विश्वास मत करो।” एक ने लिखा, “धोनी और चेन्नई सुपरकिंग्स ने पूरी तरह से रविंद्र जडेजा को एक्सपोज कर दिया है।” एक ने लिखा, “रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रविंद्र जडेजा को लेकर 12वें खिलाड़ी के साथ खेल रहे हैं।” एक ने लिखा, “अगर आप नहीं जानते हैं तो… इस साल रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपरकिंग्स ने रिटेन किया था।” इसी तरह कई यूजर्स ने जडेजा के प्रदर्शन पर अपनी टिप्पणी की।

Sir Ravindra Jadeja : From bowler to all-rounder to fielder to nothing. #CSKvRCB — Himil (@Himil_s_) April 25, 2018

Bowling: √

Fielding: √

Batting: (:) Never had trust in his batting!! Ravindra JADEJA! #RCBvCSK — amit suthar (@amitsuthar189) April 25, 2018

#RCBvCSK Dhoni and CSK have completely exposed Ravindra Jadeja in this IPL — pankil patolia (@ppankil) April 25, 2018

Just in case you didn’t know – Ravindra Jadeja was retained by CSK this year.#RCBvCSK #VivoIPL — Abhishek Barthur (@imabhi27) April 25, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App