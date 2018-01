केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 के लिए हो रही खिलाड़ियों की नीलामी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि इन क्रिकेटर्स को जितने पैसे मिल रहे हैं वह उसके आधे के भी लायक नहीं है। साथ ही साथ सुप्रियो ने खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने की मांग भी की है। सुप्रियो ने ट्वीट कर कहा, ‘आईपीएल में बहुत से खिलाड़ियों को जितना पैसा मिल रहा है वह उसके आधे के लायक भी नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम पर अधिक टैक्स लगाया जाएगा ताकि उनके पैसों से देश को लाभ हो सके।’

सुप्रियो के ट्ववीट के बाद बहुत से लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने केंद्रीय मंत्री को घेरते हुए सवाल किया कि उन्हें किसने इस बात का अधिकार दिया कि कौन किसके लायक है इस बात का फैसला कर सकें। एक ट्वीटर यूजर ने कमेंट किया कि हर किसी को पकौड़े बेचना चाहिए और जो दिन के 200 रुपए से ज्यादा कमाए उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाना चाहिए। वहीं एक यूजर ने कहा कि क्रिकेट में राजनीति को लेकर मत आइए।

Most of these players don’t even deserve half the obscene amount they are being bought for at the #IPLAuction I hope HUGE taxes are levied in such both on the players & the payers so that at least the Nation can benefit from this ridiculous display of opulence !!! — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) January 27, 2018

Who are you to decide what they deserve? Don't complaint as if you are paying for it! — Prakrut Chauhan (@imprakrut) January 27, 2018

Everyone should sell pakodas and anyone earning obscene amounts of above ₹200 / day will be declared anti-national. — Haraami Malvankar (@BombayKaBabu) January 27, 2018

Ohh don't politicize Cricket… Plz we don't need more dirt — zeus star (@Zeushope) January 27, 2018

With the level of immaturity u show, u don't deserve to be even a Corporator, forget MP and imp post in states like Bengal. https://t.co/LNsSeVeFq8 — Mihir Jha ✍️ (@MihirkJha) January 28, 2018

So now u will decide who plays better??? Sir focus on ur job leave this to others — karan nagpal (@kannni) January 27, 2018

Quite an idiotic statement by a union minister… — jack bree (@JackBored) January 28, 2018

बता दें कि इस वक्त आईपीएल को लेकर खिलाड़ियों की नीलामी जारी है। नीलामी के पहले दिन यानी शनिवार को इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स आईपीएल के इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 12.50 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके अलावा दूसरे दिन यानी रविवार को जयदेव उनादकट सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। इन्हें भी राजस्थान ने 11 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। पहले दिन की नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे और लोकेश राहुल रहे। मनीष पांडे को सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 करोड़ रुपए में खरीदा तो वहीं 11 करोड़ में ही किंग्स इलेवन पंजाब ने केएल राहुल को खरीदा। वहीं विराट कोहली को आरसीबी ने और रोहित शर्मा को मुंबई इंडियन्स ने पहले ही रिटेन कर लिया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App