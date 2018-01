इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 11 के लिए शनिवार और रविवार को खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इल नीलामी में टी20 के विशेषज्ञ माने जाने वाले वेस्टइंडीज के धुंआधार बल्लेबाज क्रिस गेल को पहले दिन कोई खरीददार नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन किंग्स इलेवन पंजाब ने गेल को उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के फैन्स ने क्रिस गेल को ना खरीदने को लेकर ट्विटर पर सवाल किया, जिसके जवाब में चेन्नई ने कुछ ऐसा कहा जो हर किसी को काफी हैरान कर रहा है और यह जवाब इस वक्त काफी वायरल भी हो रहा है। दरअसल, एक ट्विटर यूजर ने सीएसके से सवाल किया था, ‘टीम सीएसके, क्रिस गेल को क्यों नहीं खरीदा। हमें एक अच्छा ओपनर चाहिए था।’ इसके जवाब में चेन्नई ने ट्वीट किया, ‘उन्होंने 30 भी पार नहीं किया है अभी! इसलिए टीम ने उनके विरोध में फैसला किया।’

He hasn’t crossed 30! So team has decided against him. https://t.co/4K1HhvPHEH — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 28, 2018

चेन्नई की ओर से दिया गया यह जवाब काफी वायरल हुआ। कुछ ट्विटर यूजर ने कहा कि उन्हें इस तरह के जवाब की ही उम्मीद थी। वहीं कुछ लोगों ने चेन्नई ट्विटर के एडमिन की तारीफ की और उन्हें हाजिर जवाबी बताया। चेन्नई सुपर किंग्स को इस बार के आईपीएल की सबसे बूढ़ी टीम कहा जा रहा है। चेन्नई के 10 खिलाड़ियों की उम्र 30 से ज्यादा है, जबकि टी-20 फॉर्मेट युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए ट्विटर पर लोगों ने चेन्नई से ही यह सवाल किया कि उन्होंने 38 वर्षीय गेल को क्यों नहीं खरीदा।

Ahahaha i know u will come to this tweet — Guru official (@GuRuLeaks) January 28, 2018

Hahaha this admin is witty. — Aakash (@PUNchayati) January 28, 2018

This is Our admin — Guru official ™ (@GuRuLeaks) January 28, 2018

Dude he is being Sarcastic… everyone was complaining that CSK picking only aged players.. now ppl are asking to pick Gayle who is already 38 — Achilles (@D_Conjurer) January 28, 2018

Okay he will open, but they have to pick one more who will field for him. lol — Abhishek Sikarwar (@ApsSikarwar) January 28, 2018

Lol this is the best way we should respond to those who are asking why so Many aged player in #csk — satyam jaiswal (@Satyam_Rocker) January 28, 2018

बता दें कि चेन्नई ने ड्वेन ब्रावो (6.40 करोड़ रुपये), केदार जाधव (7.80 करोड़ रुपये), शेन वाटसन (4 करोड़ रुपये), कर्ण शर्मा (5 करोड़ रुपये), अंबाती रायडू (2.20 करोड़ रुपये), शारदुल ठाकुर (2.60 करोड़ रुपये), हरभजन सिंह (2 करोड़ रुपये), फाफ डु प्लेसिस (1.60 करोड़ रुपये), मुरली विजय (2 करोड़ रुपये), इमरान ताहिर (1 करोड़ रुपये), सैम बिंलिग्स (1 करोड़ रुपये), मार्क वुड (1.5 करोड़ रुपये), मिशेल सैंटेनर (50 लाख रुपये), दीपक चाहर (80 लाख रुपये), लुंगी एनगिडी (50 लाख रुपये), क्षितिज शर्मा, जगदिशन नारायन, ध्रुव शोरे, मोनू सिंह, चैतन्य विशनोई, कनिष्क सेठ (सभी 20 लाख रूपये), केएम आसिफ (40 लाख रुपये) में खरीदा। चेन्नई ने महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन किया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App