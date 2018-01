बिजनेसमैन और कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक जय मेहता और बॉलीवुड आदाकारा जूही चावला प्राउड पैरेंट्स हैं और हो भी क्यों न इसके पीछे वजह ही कुछ ऐसी है। जय और जूही की 17 वर्षीय लाडली बेटी जाहन्वी मेहता इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 की सबसे कम उम्र वाली सदस्य बनी हैं। इतना ही नहीं केकेआर टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन करने में जाहन्वी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एक इंटरव्यू में जाहन्वी के पिता ने खुलासा किया कि उनकी बेटी क्रिकेट बहुत पसंद करती है। केकेआर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जय मेहता और जाहन्वी से बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जाहन्वी नीलामी का अपना अनुभव शेयर कर रही हैं।

केकेआर द्वारा डाले गए वीडियो के अनुसार जय मेहता ने कहा “मुझे लगता है कि यह जाहन्वी के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वह हमारे साथ हैं। जाहन्वी इंग्लैंड में पढ़ाई करती हैं लेकिन वह दो-तीन दिनों के लिए यहां आई हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें उन्हें देखने को मौका मिला और सबसे बड़ी बात कि वह नीलामी में शामिल हुईं। मुझे लगता है कि जाहन्वी को इससे बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा।”

Jhanvi Mehta, the youngest member at the VIVO #IPLAuction auction table history, talks about her experience and picking up the big hitting, @lynny50 back into the side.

