बेंगलुरू में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 के लिए रविवार को दूसरे चरण की नीलामी में कई खिलाड़ियों पर बोली लगाकर फ्रेंचाइजी अपने खेमे में कर चुकी हैं। वहीं खिलाड़ियों की नीलामी को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी ने इसे बर्बर करार दिया है। मनीष तिवारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया “क्या इंसानों की नीलामी करना अच्छा आइडिया है? इंसानों की नीलामी बर्बर युगों में होती थी। क्या स्किल और प्रतिभा के मूल्यांकन के लिए इससे बेहतर कोई और प्रतिष्ठित तरीका नहीं हो सकता?” मनीष तिवारी के इस ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी खूब खिंचाई कर रहे हैं।

एक ने लिखा “इतने दिन बाद अब याद आया? यह इंसानों की नीलामी 2003 से चलती आ रही है।” एक ने लिखा “आशा करता हूं कि आपके इस सवाल का जवाब राजीव शुक्ला अच्छे से देंगे।” एक ने लिखा “यह पिछले 10 सालों से चल रहा है जबसे आईपीएल की शुरुआत हुई है और आपको अब एहसास हुआ है? यह विचार आपके दिमाग में क्या अब इसलिए आया है क्योंकि राजीव शुक्ला को आईपीएल के चेयरमैन पद से हटा दिया जाएगा?” एक ने लिखा “आप राजीव शुक्ला के अच्छे दोस्त हो। वो आपके सवाल का अच्छे से जवाब दे पाएंगे। शुक्ला जी तिवारी जी के सवाल का जवाब दीजिए।” एक ने लिखा “इसे रोकने के लिए आपको अपने कांग्रेस के साथी राजीव शुक्ला से कहना चाहिए जो कि आईपीएल चीफ हैं।”

Is an auction of human beings( read IPL Players) a good idea? Auction of humans used to take place in barbaric ages. Can’t there be a more dignified method of evaluating skill and talent? — Manish Tewari (@ManishTewari) January 27, 2018

I Hope @ShuklaRajiv can answer your question @ManishTewari . — Arjunan Ravinder (@ArjunanRavinder) January 27, 2018

Itne din Baad ab yaad aaya?

This auction of human beings is going on since 2003 — Shail (@shailu_CA) January 27, 2018

It has been 10 years since IPL started & you realise it now? This thought daunted upon you only after Rajiv Shukla got kicked out as the IPL Chairperson? #IPLAuction2018 #IPLAuction — Keya Ghosh (@keyakahe) January 27, 2018

Ur good friend @ShuklaRajiv wud ve d Perfect Answer to ur query!! Shukla Ji, Tiwari ji k Sawaal ka Jawaab dijiye — Avishek Kumar (@Kumar2Avishek) January 27, 2018

You should tell your fellow Congressman Rajiv Shukla who is IPL chief to stop this — Yuvi Gaekwad (@iamyuvi27) January 27, 2018

आपको बता दें कि आईपीएल के 11वें सीजन के लिए शनिवार को पहले चरण की नीलामी हुई थी। इस नीलामी में कई चौंकाने वाली घटनाएं भी देखने को मिलीं। एक तरफ तो दिग्गज खिलाड़ियों पर बहुत ही कम बोली लगाकर उन्हें खरीदा गया तो वहीं दूसरी ओर युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए सभी फ्रेंचाइजियों ने उनपर बढ़-चढ़कर बोली लगाई। पहले चरण की नीलामी में सबसे महंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टॉक्स पर बोली लगी, जिन्हें 12.5 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। वहीं रविवार को दूसरे चरण की नीलामी की प्रक्रिया हुई जिसमें फ्रेंचाइजी बेहतरीन खिलाड़ियों को अपने खेमे में करने की कोशिश में दिखाई दीं।

