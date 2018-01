इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 11 में दिग्‍गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन किंग्‍स इलेवन पंजाब की ओर से खेलेंगे। शनिवार (27 जनवरी) से शुरू हुई नीलामी प्रक्रिया में पंजाब ने 7.6 करोड़ रुपये में खरीदा। अश्विन इससे पहले चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के साथ जुड़े रहे थे। चेन्‍नई की ओर से महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि वह अश्विन को एक बार फिर से CSK की जर्सी में देखना चाहते हैं। हालांकि नीलामी में चेन्‍नई ने अश्विन को खरीदने में दिलचस्‍पी नहीं दिखाई। पंजाब के लिए चुने जाने पर अश्चिन ने ट्वीट कर कहा, ”नीलामी हमेशा से कैसिनो जैसा लगता है। मैं खुश हूं कि किंग्‍स इलेवन पंजाब मेरा नया घर होगा। शानदार यादों के लिए चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का धन्‍यवाद।” अश्विन के ट्वीट पर CSK ने जवाब देते हुए कहा, ”शेर एक मांद से दूसरी में जा रहा है। शुभकामनाएं अश्विन।” चेन्‍नई के कई फैंस ने भी कहा कि वे अश्विन को मिस करेंगे। पंजाब ने अश्विन के अलावा युवराज सिंह को भी खरीदा है।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्‍टार्क को 9.4 करोड़ रुपये में खरीदा। चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने फाफ डु प्‍लेसिस को 1.6 करोड़ में रिटेन किया। इसके अलावा ड्वेन ब्रावो और हरभजन सिंह को भी चेन्‍नई ने अपने पाले में किया। दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स ने ग्‍लेन मैक्‍सवेल और गौतम गंभीर को खरीदा। रॉजस्‍थान रॉयल्‍स ने बेन स्‍टोक्‍स और अजिंक्‍य रहाणे को अपने पाले में कर लिया। मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड को खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने शिखर धवन, शाकिब अल हसन और केन विलियमसन को खरीदा है।

The auction is always a house of casino, I am happy that @lionsdenkxip will be my new home and thank you so much @ChennaiIPL for all the great memories. #IPLAuction

— Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) January 27, 2018