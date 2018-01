इंडियन प्रीमियर लीग 11 के लिए शुक्रवार को खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। दिग्गज खिलाड़ी युवराज सिंह पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे, लेकिन सबसे पहला सीजन उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेला था। इस साल नीलामी में युवराज का बेस प्राइस दो करोड़ रुपए रखा गय था। युवराज की पूर्व टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने उनके लिए राइट टू मैच का इस्तेमाल नहीं किया और किंग्स इलेवन पंजाब ने दो करोड़ की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम के लिए खरीद लिया।

युवराज को अपनी फ्रेंचाइजी में शामिल कर इसकी मालकिन और फिल्म अदाकारा प्रीति जिंटा काफी खुश हैं। अपनी इस खुशी को प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर शेयर किया। प्रीति ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी और युवराज की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया “येस, घर में युवराज की वापसी और मैं खुश नहीं हो सकती।” युवराज फिर से किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे उनके फैन्स काफी खुशी हैं। फैन्स को इतनी खुशी है कि उन्होंने प्रीति से युवराज को फिर से टीम का कप्तान बनाने की सिफारिश कर डाली।

Caption AaYa Re. — VIRAT KOHLI (@ViratKohlisEra) January 27, 2018

We want yuvi as captain pic.twitter.com/FkkHyUDxck — KiShoRe_sTrOnG (@StRoNg_KiShorE) January 27, 2018

Yuvraj Singh ko Punjab ka captain — SANJAYKANOJIYA (@SANJAYKANOJIY12) January 27, 2018

@realpreityzinta give him captainship also

Very happy to see him back in kxip — avinash kumar (@avinash9122014) January 27, 2018

New captain Kings 11 panjab is yuvraj singh — Dhanush (@Dhanush14798000) January 27, 2018

प्रीति के ट्वीट पर कई यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा “कप्तान आया रे।” एक ने लिखा “शेर अपनी गुफा में, बधाई हो किंग्स इलेवन पंजाब।” एक ने लिखा “युवराज को कैप्टनशिप भी दो।” एक ने लिखा “युवराज सिंह को पंजाब का कप्तान बनाओ।” एक ने लिखा “आपने युवराज को बेस प्राइस पर खरीदा है। आप बहुत खुशनसीब हो, युवराज सिंह एक सच्चे आदर्श हैं। महान को किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी देकर सम्मान दो।” आपको बता दें कि युवराज के अलावा किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने खेमे में भारतीय शानदार गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन की भी शामिल किया है। किंग्स इलेवन पंजाब ने आर. अश्विन को 7.6 करोड़ रुपए में खरीदा। आर. अश्विन इससे पहले चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से खेले थे।

U got him at his base price. @lionsdenkxip ur so lucky. @YUVSTRONG12 is a true legend… Honour the Legend with KXIP captaincy — The Great Warrior (@Raghu587143) January 27, 2018

Captain aaya — Prem (@Prem_Dvn) January 27, 2018

