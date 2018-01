इंडियन प्रीमियर लीग के ग्यारहवें सीजन के लिए नीलामी शुरु हो चुकी हैं। पहले चरण की नीलामी शुक्रवार को हुई जिसमें कई क्रिकेटरों को अच्छे दामों पर खरीदा गया तो किसी को किसी भी फ्रेंचाइजी से जुड़ने का मौका नहीं मिला। इस नीलामी में कुछ चौंकाने वाली घटनाएं भी हुईं। जहां एक तरफ दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह कुल दो करोड़ रुपए में बिके तो वहीं दूसरी ओर केएल राहुल और मनीष पांडे जैसे युवा खिलाड़ी 11-11 करोड़ में बिके। युवराज सिंह को उनके बेस प्राइस पर किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा है।

वहीं केएल राहुल पर भी प्रीति जिंटा की मालकिन ने भरोसा जताते हुए उनपर 11 करोड़ रुपए की बोली लगाते हुए अपने खेमे में ले लिया। मनीष पांडे को 11 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। इस नीलामी में खिलाड़ियों की बोली बढ़-चढ़कर लगाई जा रही है। वहीं ऐसा लगता है कि प्रीति जिंटा अपनी फ्रेंचाइजी में प्रत्येक खिलाड़ी को लेना चाहती हैं। प्रीति हर खिलाड़ी पर बढ़-चढ़कर बोली लगा रही हैं। अभी तक उनकी टीम में सबसे ज्यादा राशि में खरीदे गए खिलाड़ियों में केएल राहुल ही हैं। वैसे तो केएल राहुल बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और जब भी टीम को उनकी जरूरत पड़ी है तब उन्होंने अपना बेहतरीन खेल खेलकर दिखाया है।

प्रीति जिंटा ने भले ही केएल राहुल की प्रतिभा को देखकर उन्हें इतने ऊंचे दाम में खरीदा हो लेकिन ट्विटर यूजर्स इसके लिए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा “केएल राहुल 11 करोड़ रुपए में बिके, प्रीति ने बहुत कुछ खो दिया।” एक ने लिखा “प्रति जिंटा ने बिना मतलब के केएल राहुल और मनीष पांडे का भाव बढ़ा दिया।” एक ने लिखा “क्रिस गेल नहीं बिके और केएल राहुल 11 करोड़ में बिके, यह बिलकुल अपने खास दोस्त को सम्मान और उनकी प्रशंसा करने के समान है। दोनों ही कल्पना में संभव है।” एक ने लिखा “तो केएल राहुल 11 करोड़ के प्राइस टैग के साथ सोकर उठेंगे और इस आईपीएल में प्रीति जिंटा के साथ डिनर करेंगे।” एक ने लिखा “केएल राहुल के लिए 11 करोड़ रुपए, प्रीति जिंटा क्या नशा करके आयी है।”

Preity Zinta ne bina matlab ka KL rahul aur manish pandey ka bhav bada diya. #IPLauction — Cricket Sarcasms (@CricketSarcasms) January 27, 2018

KL Rahul sold for 11Cr?

Preity has pretty much lost it! — Neha (@Sarunish) January 27, 2018

So KL Rahul will wake up today with 11 cr price tag nd dinner with Preity Zinta in this year IPL #IPLAuction — Aadi Sharma (@aadisharma1900) January 27, 2018

Chris gayle unsold and KL Rahul sold for 11cr is equivalent to giving your best friend respect and compliment.

Both are only possible in imagination. #IPLAuction — Kaushik Mandal (@Sarcasmm007) January 27, 2018

KL rahul for 11crPreity Zinta kya nasha karke aayi hai#IPLAuction — Akshay Jain (@AkshayKatariyaa) January 27, 2018

