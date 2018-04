Who is SHE with SRK ?? @iamsrk @chennaiipl Follow @_ipl_baba_ #IPLBaba For MoreVIVO IPL 11 UPDATE Craziest Place For IPL LOVERS Keep Supporting Keep Following Like and Share With Your Friends #IPL #IPL11 #IPL2018 #BESTvsBEST #CSK #RR #RCB #DD #SRH #MI #KXIP #KKR #viratkohli #msdhoni #cricket #mipaltan #whistlepodu #hallabol #padhaarosa #prideof18 #HomeSweetDen #cricketmerijaan #dildilli #KKRhaitaiyaar #liveorange #orangearmy #livepunjabiplaypunjabi #playbold #knightsof2018

A post shared by IPL Baba K Updates 2018 (@_ipl_baba_) on Apr 11, 2018 at 12:04am PDT