विराट कोहली ने मैच जीतने के लिए की चीटिंग- भड़के फैंस लगा रहे आरोप

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 का 31वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और मुंबई इंडियन्स के बीच हुआ था। यह मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम था, क्योंकि दोनों ही टीमें इस वक्त प्लेऑफ में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। मंगलवार को बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए इस मैच को आरसीबी की टीम 14 रन से जीतने में कामयाब रही। बैंगलोर की टीम ने भले ही मैच में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन ट्विटर पर टीम के कप्तान विराट कोहली को क्रिकेट फैन्स की तरफ से काफी खरीखोटी सुननी पड़ रही है। सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा कोहली के ऊपर चीटिंग करने का आरोप लगा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कोहली ने अपनी टीम को जीत दिलवाने के लिए चीटिंग की थी।

दरअसल, पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी के कप्तान कोहली 14वें ओवर के दौरान मैदान पर थे। उस वक्त कोहली का स्कोर 24 था। गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह कर रहे थे। इस ओवर की एक गेंद पर विराट कोहली आउट हो सकते थे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बुमराह की एक गेंद कोहली के बल्ले से लगकर विकेट कीपर के हाथ में गई थी, लेकिन मैदान में मौजूद किसी भी क्रिकेटर को इस बारे में पता नहीं चला कि गेंद कोहली के बल्ले से टकराई थी। न तो गेंदबाज को आवाज सुनाई दी, न विकेट कीपर को और न ही अंपायर को इस बात का पता चला। बल्ले से गेंद टकराने के बारे में उस वक्त पता चला जब अगली बॉल के वक्त रिप्ले देखा गया। रिप्ले में यह सामने आया कि कोहली पिछली गेंद पर आउट थे। रिप्ले में दिखा कि गेंद ने कोहली के बल्ले का किनारा टच किया था।

रिप्ले में इस बात का पता चलने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों ने कोहली को चीटर करना शुरू कर दिया। @rajesh1992r ने पूरी आरसीबी की चीटर कह दिया। इसी यूजर ने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा कि अगर विराट कोहली चीटिंग नहीं करते और आउट हो जाते तो मुंबई यह मैच जीत जाती।@pavneet19 ने कहा, ‘विराट कोहली चीटर हैं। उन्होंने इस खेल में चीटिंग की। ओवरस्मार्ट क्रेजी व्यक्ति।’

वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि अनुष्का शर्मा को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए कोहली ने चीटिंग तक कर डाली। @ClearCutOnly नाम के यूजर ने कहा, ‘डियर अनुष्का शर्मा, प्लीज विराट कोहली को सज्जनों के खेल के लिए एक सज्जन व्यक्ति बना दो। कोहली की चीटिंग से काफी निराशा हुई।’

He is typical punjabi who want to gift century to his wife on her birthday

— Yash Agarwal (@YashAga33557435) May 1, 2018