IPL 2018 पर ट्वीट कर घिरीं पाकिस्तानी एंकर, अपने ही देश के लोगों ने कर दिया ट्रोल

पाकिस्तानी एंकर जैनब अब्बास के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 को लेकर ट्वीट करना काफी महंगा पड़ गया। अपने ट्वीट के कारण जैनब को उनके ही देश के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। दरअसल, जैनब ने अपने ट्वीट में मुंबई इंडियन्स टीम के लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे का जिक्र किया था, जिसे लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स ने भड़कते हुए उन्हें सलाह दी कि उन्हें आईपीएल से दूर रहना चाहिए। जैनब ने ट्वीट कर कहा था, ‘आज के समय में लेगस्पिनर्स का वक्त चल रहा है। राशिद खान, शादाब खान, युजवेंद्र चहल और अब मुंबई इंडियन्स के मार्कंडे।’

जैनब के इस ट्वीट पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने कहा, ‘इस ब्लडी आईपीएल के बारे में रिपोर्ट करना बंद करो, हम इसे नहीं देख रहे हैं। हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं।’ एक ने कहा, ‘डियर आईपीएल देखना बंद कर दो, क्योंकि हम पाकिस्तानियों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है।’ एक अन्य ने ट्वीट कर कहा, ‘प्लीज यार, आईपीएल के बारे में ट्वीट करना बंद कर दो, एक पाकिस्तानी के नाते इस पर ट्वीट करना हमारे लिए शर्म की बात है।’ एक यूजर ने कहा, ‘प्लीज इसे छोड़ दो, आईपीएल को लेकर ट्वीट मत करो, हमारे पास पीएसएल है।’

It’s a legspinners world these days – Rashid Khan,Shadab Khan,Yuzvendra Chahal & now Markande from MI.. #MIvCSK — zainab abbas (@ZAbbasOfficial) April 7, 2018

Stop reporting about this bloody IPL we r not watching. we boycott IPL — @Afridi10 (@shoaibafridi560) April 7, 2018

stop watching ipl dear… coz we all #pakistani promise that bycott ipl. — Naeem Lughmani (@naeem_lughmani) April 7, 2018

Plz yaar dont tweet about ipl plz as a pakistani it is shame for us about tweeting ipl — #KKR ☞☞☞☞☞PSL vs IPL (@taron_adarsh) April 7, 2018

leave it plz… dont tweet about IPL.. we have PSL… — Haris Khan (@haris_icp) April 7, 2018

Lanat hy … atleast bycot ipl ..kashmirio ka haq mango — ahmad 9man (@9manAhmad) April 7, 2018

बता दें कि शनिवार से शुरू हुए आईपीएल सीजन 11 के पहले मैच में मुंबई इंडियन्स की तरफ से इस लीग में डेब्यू करने वाले लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले मैच में ही तीन विकेट चटकाए। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का विकेट लेकर सभी को अपना फैन बना दिया। मुंबई इंडियन्स भले ही यह मैच जीतने में असफल रही, लेकिन टीम के लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे पहले मैच में ही अपनी ऐसी छाप छोड़ने में कामयाब हो गए जिसके लिए कई क्रिकेटर्स को सालों लग जाते हैं। मार्कंडे ने पहला विकेट अंबाती रायडू के रूप में झटका, दूसरा विकेट धोनी और तीसरा विकेट दीपक चहर का लिया।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App