VIDEO: किससे सारा सीक्रेट शेयर करते हैं धोनी, सुनें कैप्टन कूल का मजेदार खुलासा

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने सीक्रेट शेयर करने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वह अपने सारे सीक्रेट किससे शेयर करते हैं। अब आप भी यह जानना चाह रहे होंगे कि कैप्टन कूल अपने राज आखिर किसे बताते हैं, तो आपको बता दें कि वह किसी को भी अपने सीक्रेट नहीं बताते हैं। धोनी का कहना है कि अगर आप किसी को कोई बात बता दें तो फिर वह सीक्रेट नहीं कहलाएगा। दरअसल, सीएसके ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें धोनी सीक्रेट शेयर करने के सवाल का जवाब देते दिख रहे हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि जब एमएस धोनी से सवाल किया गया कि वह अपने सीक्रेट किससे शेयर करते हैं तब उन्होंने कहा, ‘किसी से भी नहीं। सीक्रेट तो सीक्रेट होता है, जिसे आप किसी से भी शेयर नहीं करते। अगर आप उसे किसी को बता दें तो वह फिर सीक्रेट कैसे हुआ।’ इस मौके पर धोनी के साथ सीएसके के अन्य खिलाड़ी भी मौजूद थे, धोनी का जवाब सुनने के बाद सभी खिलाड़ी जमकर हंसने लगे।

An absolute gem! When #Thala was asked who’s that one person with whom will he share a secret…Sir’s reaction is priceless! @msdhoni @imjadeja @EquitasBank #WhistlePodu pic.twitter.com/kST9hPGyjc

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 12, 2018