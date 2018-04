भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान पर तो चौकों-छक्कों की बारिश करते ही हैं, लेकिन विज्ञापन जगत में भी धोनी की अच्छी खासी पकड़ है। कई बड़े-बड़े ब्रांड्स के लिए एड करने वाले धोनी ने बताया है कि उन्हें विज्ञापन की शूटिंग करने से ज्यादा मजा गन शूट करने में आता है। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर इस क्रिकेटर ने ट्विटर पर गन शूटिंग का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘एड शूटिंग से कहीं ज्यादा मजा गन शूटिंग में आता है।’

ट्विटर पर धोनी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वह गन शूट करते दख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि धोनी एक के बाद एक लगातार 15 बार फायरिंग करते हैं। उनके सामने एक खंबा लगा हुआ है, जहां वह निशाना साध रहे हैं। वीडियो को देखकर कोई भी यह कहेगा कि धोनी निशानेबाजी में भी किसी से कम नहीं हैं।

Shooting gun is much more fun than shooting ads pic.twitter.com/r7L2FyJJZD — Mahendra Singh Dhoni (@msdhoni) April 14, 2018

धोनी के निशानेबाजी के इस वीडियो पर बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके फैन्स कह रहे हैं कि 2020 के ओलंपिक में शूटिंग में भारत को जरूर पदक मिलेगा। एक यूजर ने कहा, ‘आप इसे संन्यास के बाद की प्लानिंग में शामिल कीजिए। ओलंपिक में भारत को पदक जरूर मिलेगा।’ एक यूजर ने कहा, ‘क्या अब कोई ऐसा क्षेत्र है, जहां आपने खुद को साबित नहीं किया? यह आदमी बहुत ही प्रतिभाशाली है।’ अन्य यूजर ने कहा, ‘कल गेंदबाजों को भी इसी तरह से शूट करना।’ एक यूजर ने लिखा, ‘अविश्वसनीय लक्ष्य, वह भी एक क्रिकेटर ने ऐसा किया।’ एक ने कहा, ‘एक बात बताइए कि और क्या-क्या टैलेंट है आपके पास।’

Consider this as your post retirement career option. India will be assured of a at the Olympics — Abhay Chaudhary (@ImAbhay3) April 14, 2018

Is there anything else you haven’t tried? This man is such multi talented gem — MS Dhoni Fanclub/Whistle Podu (@msdiansworld) April 14, 2018

Shoot the bowlers tomorrow — DhoniModi 350+ (@pkgupta77) April 14, 2018

Unbelievable aim that too from a cricketer. Wow — J (@diehard_msdian) April 14, 2018

Ek baat bolo ji aur kya kya quality hain aap mein?

Love u — Pousali (@Pou_MSD7) April 14, 2018

बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 11 में चेन्नई की टीम ने अभी तक दो मैच खेले हैं और दोनों ही मैच में जीत हासिल की। पहला मैच मुंबई इंडियन्स के साथ हुआ था, जिसमें सीएसके ने एक विकेट से जीत हासिल की। वहीं दूसरा मैच 10 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हुआ, इस मैच में सीएसके 5 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App