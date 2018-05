IPL 2018: अब हरभजन सिंह ने उड़ाया RCB के इस खिलाड़ी का मजाक

लगान फिल्म में एक्टर राजेश विवेक द्वारा खेला गया शॉट इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन 11 में छाया हुआ है। पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के खिलाड़ी मनदीप सिंह ने लगान फिल्म के शॉट को खुद के शॉट से कंपेयर करते हुए मजाक बनाया था, तो अब चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के खिलाड़ी हरभजन सिंह ने आरसीबी के ही एक अन्य खिलाड़ी का मजाक बनाया है। हरभजन ने ब्रैंडन मैक्कुलम के शॉट का मजाक बनाते हुए उसकी तुलना एक्टर राजेश विवेक द्वारा खेले गए शॉट से की है। हरभजन ने ट्विटर पर मैक्कुलम और एक्टर की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दोनों में से किसने ज्यादा अच्छा खेला? सीएसके के खिलाड़ी ने पूछा, ‘किसने अच्छा खेला? लगान ने इस बार कलरफुल किट के साथ वापसी की है। आप चाहें तो इसे टीवी चैनल स्टार स्पोर्ट्स पर रोज 8 से 11.30 बजे के बीच देख सकते हैं।’

दरअसल, मंगलवार को बैंगलोर में आरसीबी और मुंबई इंडियन्स के बीच मैच हुआ, जिसमें मैक्कुलम ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर लगातार दो छक्के जड़े। पहला छक्का जिस गेंद पर जड़ा गया, वह नो बॉल थी, जिसकी वजह से एक गेंद आरसीबी को फ्री हिट के तौर पर मिली। इस गेंद पर मैक्कुलम ने पीछे का शॉट खेलते हुए गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकाली। कुछ इस तरह का शॉट लगान फिल्म में राजेश विवेक द्वारा खेला गया था। मैक्कुलम ने कल के मैच में 25 गेंदों पर 37 रन बनाए।

Who did better ?? Lagaan is back now in colourful kit …it’s on TV everyday 8 to 11.30 on @StarSportsIndia pic.twitter.com/FfYxCK8LVi

