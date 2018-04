विराट कोहली की टीम का उड़ाया मजाक, अब टि्वटर पर यूजर्स की गालियां सुन रहा यह इंग्लिश क्रिकेटर

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 के दूसरे दिन यानी 8 अप्रैल को विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच मैच हुआ था। इस मैच में आरसीबी की टीम को केकेआर से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बेन डकेट ने ट्विटर पर कोहली की टीम का मजाक उड़ाया। कोहली की टीम के लिए सोशल मीडिया पर ‘जोक’ शब्द का इस्तेमाल करना डकेट के लिए काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि आरसीबी के फैन्स ने उन्हें ट्विटर पर बुरी तरह से ट्रोल कर दिया और खरीखोटी भी सुना दी।

आरसीबी रविवार को आईपीएल के सीजन 11 में अपना पहला मैच ही हार गई, जिसके बाद डकेट ने ट्वीट किया, ‘आरसीबी की टीम एक जोक (मजाक) है।’ इतने में ही इंग्लैंड का बल्लेबाज नहीं रुका और एक अन्य ट्वीट कर कहा, ‘वैसे भी एक मजाक तो अच्छी बात है।’ उनके इस ट्वीट के बाद रात भर में ही आरसीबी के फैन्स ने डकेट को जमकर ट्रोल कर डाला और ट्विटर पर उन्हें गालियां तक दे डालीं।

A joke is a good thing by the way https://t.co/PJZc4tkdeO — Ben Duckett (@BenDuckett1) April 8, 2018

एक यूजर ने कहा, ‘बिल्कुल आपकी टीम की तरह ही… आपकी टीम ने आज तक वनडे विश्वकप नहीं जीता, मैं सही तो बोल रहा हूं न?’ एक यूजर ने कहा, ‘पहले अपनी इंग्लैंड की टीम को एक वर्ल्डकप जीतने को कहो।’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘आरसीबी पिछले 11 सालों से आईपीएल खेल रही है और तुमने अभी तक एक भी आईपीएल मैच नहीं खेला, न ही 11 इंटरनेशनल पारियां खेली हैं अपने देश के लिए। अब बताओ कौन मजाक है।’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘सात पारियां और 110 रन। तुम खुद इंग्लैंड के क्रिकेटर्स के ऊपर एक मजाक की तरह हो। कभी भी अपने से ज्यादा अच्छे को ट्रोल मत करना।’ एक ने कहा, ‘इंग्लैंड क्रिकेट टीम में तुम्हारा होना भी एक मजाक है।’

Like Ur team… Ur team also never won odi Cricket worldcup, am I correct????? — EhSalaCupNamadhe (@Upendra_18_VK) April 8, 2018

1st say Ur eng team to win a single ICC trophy… — Vìjay7 (@vijay_ajji7) April 9, 2018

RCB is playing IPL from 11 years and u haven't played a single game still in IPL and also haven't played even 11 international innings yet for shitland

So who is joke — Atul Tyagi Viratian (@AtulTya59113663) April 8, 2018

7 Innings 110 runs

You Are A Joke On England Cricketers Never troll Any One Who Is light Year Better Then You — Divakar Jha (@D_jha08) April 9, 2018

Your place in the england team is also a joke — NaveenSriramineni (@Naveen_Sriramin) April 9, 2018

इसके अलावा कई यूजर्स ने बेन डकेट को मैसेज करके भी खरीखोटी सुनाई। सोमवार की सुबह डकेट ने यूजर्स के मैसेज का स्क्रीनशॉट डालते हुए बताया कि रात भर उन्हें इस तरह के संदेश आते रहे। उन्होंने कहा, ‘जब सुबह उठा तो देखा कि ऐसे और इस तरह के कई सारे मैसेज मुझे आए थे। मैंने कल आरसीबी को ‘मजाक’ बताया था, मेरा मतलब था कि उनके पास डी कॉक, एबी डिविलियर्स, ब्रेंडन मैक्कुलम और विराट कोहली जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी हैं। इस तरह के संदेश बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।’

Woken up to these and many more horrible messages. Yesterday I referred to RCB as a ‘joke’ meaning they have such a good side with the likes of de kock, de villiers, kohli, McCullum and lots of other world class players. These types of messages are not acceptable. pic.twitter.com/hIqwwCbDtM — Ben Duckett (@BenDuckett1) April 9, 2018

