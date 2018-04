IPL 2018: शाहरुख खान ने विराट कोहली को यूं लगाया गले कि जीत लिया लोगों का दिल, वायरल हो रही तस्वीर

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीर है बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की। इस तस्वीर में शाहरुख विराट को प्यार से गले लगाते दिख रहे हैं। दोनों की इस तस्वीर ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए आईपीएल 11 के मुकाबले के बाद की है। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी को मात दे दी थी। धाकड़ बल्लेबाजों से सजी कपितान विराट कोहली की टीम इस मुकाबले में पहले तो टॉस हारी फिर कोलकाता के नाइट राइडर्स के भिड़ंत में मैच भी हार गई। इस सीजन में कोलकाता के पहले मुकाबले को देखते हुए उनका हौंसला अफजाई करने टीम के मालिक शाहरुख खान भी अपनी बेटे अबराम और बेटी सुहाना के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन में मौजूद थे। अपनी टीम की जीत पर शाहरुख काफी खुश नजर आए। शाहरुख मौदान पर गए और विरोधी टीम के कप्तान विराट कोहली से भी मिले। विराट कोहली से मिलकर उन्हें शाहरुख ने गले से लगा लिया। गले मिलते दोनों की ये तस्वीर सोशल मीडिया में आते ही छा गई।

Virat getting a Happy Hug from King Khan at Eden. @iamsrk @imVkohli pic.twitter.com/IxxFoQop69 — Team Shah Rukh Khan (@teamsrkfc) April 9, 2018

इस तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ने इसे बेशकीमती बताया तो वहीं कुछ ने इसे सबसे शानादार तस्वीर का खिताब भी दिया। लोग इस तस्वीर की तारीफ करते हुए इस अपने अकाउंट से शेयर करने लगे। देखिए इस तस्वीर को लेकर लोगों के कैसे रिएक्शन्स आ रहे हैं।

Two Legends Who Have Made This Country Proud All Across The Globe @iamsrk @imVkohli love you guys Allah Bless You Both For Forever pic.twitter.com/RvxTX7dBFF — Aaftab #KKR #RCB (@SRKian_Aaftab) April 9, 2018

Aaaww how sweet the matter of fact is, the Adorable & Sweet relation you share with him @iamsrk Hehe Virat Jiju is getting pampered with a consolation prize which is way more than any other prizes, your tight hug pic.twitter.com/AV5jyEc689 — Sнαн Kι Bιωι (@JacyKhan) April 9, 2018

बता दें कि सुनील नरैन की आतिशि पारी और कप्तान दिनेश कार्तिक की सूझबूझ वाली अर्धशतकीय पारी के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स ने मजबूत मानी जा रही आरसीबी को सात गेंद रहते 4 विकेट से हरा दिया। अब कोलकाता का मुकाबला मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स से होने जा रहा है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App