आईपीएल चैंपियन का ताज एक बार फिर चेन्नई सुपरकिंग्स के सिर बंध गया है। जिससे चेन्नई टीम के समर्थक बेहद खुश हैं, लेकिन क्रिकेट कमेंटेटर संजय मांजरेकर के एक ट्वीट ने चेन्नई के फैंस को नाराज कर दिया है। दरअसल संजय मांजरेकर ने अपने एक ट्वीट में कहा कि ‘चेन्नई की टीम की लिमिटेड सीमाओं के बावजूद मैंने किसी अन्य कप्तान को इस तरह आईपीएल खिताब जीतते हुए नहीं देखा है। लेकिन धोनी ने एक बार फिर यह कर दिखाया।’ वहीं संजय मांजरेकर द्वारा चेन्नई को लिमिटेड सीमाओं वाली टीम कहने पर चेन्नई के फैंस भड़क गए, जिसके बाद चेन्नई के फैंस ने संजय मांजरेकर को ट्रोल करना शुरु कर दिया।

बता दें कि चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम तीसरी बार आईपीएल खिताब जीतने में सफल रही है। साथ ही रविवार को खेले गए फाइनल मैच के साथ ही चेन्नई की टीम आईपीएल के फाइनल में 7वीं बार पहुंची। ऐसे शानदार रिकॉर्ड होने के कारण ही फैंस ने संजय मांजरेकर की आलोचना करना शुरु कर दिया था। चेन्नई के फैंस ने संजय मांजरेकर पर मुंबई इंडियंस का पक्ष लेने का आरोप लगाया। बता दें कि आईपीएल के इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम लीग मैचों में ही हारकर बाहर हो गई थी। बता दें कि इससे पहले आईपीएल फाइनल मैच के बाद पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में धोनी ने इस बार आईपीएल खिताब जीत को खास बताया और कुछ रोचक बात बतायी। धोनी ने संजय मांजरेकर से बात करते हुए कहा कि चूंकि मैच 27 तारीख को हुआ, जिसमें कि 7 है। इसके अलावा उनकी जर्सी का नंबर भी 7 है और चेन्नई की टीम 7वीं बार ही आईपीएल के फाइनल में पहुंची है।

Can’t see any other captain pulling off a title win like this with the limitations CSK had. It had to be Dhoni to do it.#VIVOIPL2018 #CSK — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) 27 May 2018

Limitations? What r u trying to say go and cry somewhere else — Vinod kumar (@VinodKu99979867) 27 May 2018

But Dhoni doesn’t belong to Mumbai. So sad — Adil Maaz (@adilmz12) 27 May 2018

Name a team where the top 6 can win games single-handedly?! Name a team that doesn’t have any limitations. To highlight a team’s limitations when they have won the tournament is….not cool — Arvind (@textarvind) 27 May 2018

उल्लेखनीय है कि रविवार शाम को खेले गए मैच में चेन्नई की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से करारी शिकस्त दे दी। चेन्नई की इस जीत के हीरो उसके सलामी बल्लेबाजी शेन वाटसन रहे, जिन्होंने नाबाद 117 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान वाटसन ने सिर्फ 57 गेंद खेली और 11 चौके और 8 छक्के जड़े। चेन्नई के अलावा आईपीएल में सिर्फ मुंबई इंडियंस ही एक ऐसी टीम है, जो 3 बार खिताब जीत चुकी है।

