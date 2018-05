रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) की टीम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज टीम के खिलाड़ियों की मजेदार फिटनेस की क्लास लेती दिख रही हैं। सोमवार (7 मई) को तड़के 4.48 बजे ट्वीट की गए वीडियो में कोई भी खिलाड़ी जैकलीन के आगे टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। जैकलीन के फिट और फेल चैलेंज में सभी खिलाड़ी फेल नजर आ रहे हैं। जैकलीन जिस लचक के साथ योगासन और बाकी व्यायाम करती हुई दिखती हैं, उसके आगे खिलाड़ी घुटने टेक देते हैं। वीडियो मजेदार बनाने के लिए खास तरीके से इसकी एडिटिंग पर ध्यान दिया गया है। करीब एक मिनट के वीडियो में बैकग्राउंड में एक फनी साउंड लगातार बजता हुआ सुनाई देता है, बीच-बीच में खिलाड़ियों के प्रयास असफल होने पर फनी अंदाज में फेल लिखा हुआ ग्राफिक्स भी जंप मारता है। वीडियो में खिलाड़ियों की भाव-भंगिमाएं भी मजाकिया लगती हैं। लेकिन आरसीबी के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स मिलता नहीं दिख रहा है।

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को पौने तीन हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका था, 42 लोगों ने इसे रीट्वीट किया था, 513 लोगों ने इसे पसंद किया था और 26 लोगों के इस पर कमेंट आए थे। इस वीडियो में जैकलीन बेहद खूबसूरत और ऊर्जा से भरी लग रही हैं और बाकी खिलाड़ी भी फ्रेश नजर आ रहे हैं। बता दें कि आईपीएल सीजन 11 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कमान टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली संभाल रहे हैं। टीम अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। सोमवार (7 मई) के मैच से पहले तक आरसीबी ने 9 मैच में महज 3 में जीत हासिल की थी और 6 मैच गंवा दिए थे।

.@asli_jacqueline has really amped it up in this challenge. Will our boys be able to pull this off? Catch Episode Four of #ImaraFitOrFail right now. #PlayBold #JacquelineForImara pic.twitter.com/wP4CvDh9Jf

— Royal Challengers (@RCBTweets) May 7, 2018