इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के चेन्नई में होने वाले बाकी के सभी मैच पुणे में खेले जाएंगे। चेन्नई में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने बुधवार (11 अप्रैल) को कहा, “चेन्नई सुपर किंग्स को अपने बाकी के घरेलू मैच पुणे में खेलने होंगे क्योंकि चेन्नई पुलिस ने मैचों के लिए जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने में अपनी असमर्थता जाहिर की है।” इससे पहले, चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एस. विश्वनाथन ने कहा, “हमने गेंद बीसीसीआई के पाले में डाल दी है और अब इस मामले पर बोर्ड फैसला लेगा।” आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने मंगलवार को गृह सचिव से मुलाकात की थी और इस मामले में केंद्र सरकार से मदद मांगी थी।

CSK के मैच स्‍थानांतरित होने से टीम के खिलाड़ी खासे दुखी हैं। जैसा समर्थन यहां क्रिकेटर्स को मिलता था, वैसा पुणे में नहीं मिलेगा। एक दिन पहले कावेरी विवाद पर विरोध-प्रदर्शनों के बीच हुए मैच में CSK के खिलाड़ी व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्‍तान फाफ डु प्‍लेसिस पर किसी ने जूता फेंक दिया था। हालांकि उन्‍होंने इसे तूल नहीं दिया। अब जब चेन्‍नई के मैच शिफ्ट कर दिए गए हैं तो उन्‍होंने दुख जताया है। डु प्‍लेसिस ने ट्वीट कर कहा, ”चेन्‍नई से जाने और इस सत्र के लिए वापस न आने पर दुख हो रहा है।”

Sad to be leaving Chennai and not be able to come back this season..#whistlepodu — Faf Du Plessis (@faf1307) April 12, 2018

चेन्‍नई में खेले गए पहले मैच में CSK को जीत दिलाने वाले इंग्‍लैंड के क्रिकेटर सैम बिलिंग्‍स ने भी भावुक होकर ट्वीट किया। उन्‍होंने लिखा, ”हमें चेपॉक से जाना होगा, बिल्‍कुल अच्‍छा नहीं लग रहा, यहां का माहौल अविश्‍वसनीय था। मेरी सहानुभूति उस फैन के साथ है जो पिछली रात बुरी तरह घायल हो गया। उम्‍मीद है वह जल्‍दी ठीक हो जाएगा और सब मसले सुलझ जाएंगे। हमारा साथ देते रहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है।”

Gutted that we have had to move from Chepauk, the atmosphere was unbelievable!

Thoughts with the fan who was badly hurt last night, no one should go to watch & end up in hospital. Hope he recovers soon & all issues are resolved.

Keep supporting us it makes a huge difference! https://t.co/CSd4jekFF0 — Sam Billings (@sambillings) April 11, 2018

दिग्‍गज भारतीय क्रिकेटर व इस सीजन में CSK के लिए खेल रहे हरभजन सिंह ने भी इसे ‘दिल तोड़ने वाली खबर’ बताया। उन्‍होंने चेन्‍नई के फैंस से सहानुभूति जताई और जल्‍द सारे मुद्दे सुलझ जाने की उम्‍मीद जाहिर की।

Heart breaking news..no more ipl games in chennai.. fans have waited two years for CSK to play in front of them at home..hope all the issues get solved soon and matches comes back to chennai soon…Thank u for your love,wishes,prayers would be needed all the time.. — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 11, 2018

इन क्रिकेटर्स के ट्वीट पर फैंस ने भी भावुक होकर प्रतिक्रियाएं दीं।

Don't worry bai where ever you go under @msdhoni captaincy the crowd will treat u like home team — SHAJAHAN (@shajahan143) April 11, 2018

We will keep supporting you even if you guys played in pune because csk is the one of the most loved ipl team i will definitely say you will get tremendous amount of support even in pune let's hope we can be champions for the 3rd time — Ramesh (@ramesh0039677) April 11, 2018

Extremely sweet of you, samB. This tweet makes us even more embarrassed for whatever happened that night. Sorry for all the unpleasant incidents. True fans love and respect CSK. We will always #WhistlePodu . Good luck for the rest of the tournament — Swetha Harini (@Swez_S) April 12, 2018

Really feel sad for Chennai fans paaji. Everytime Cricket and cinemas are made soft targets in which fans has to ultimately suffer. — Abhishek (@abhishek2526) April 11, 2018

कावेरी नदी के जल वितरण को लेकर हो रहे विवाद के चलते मंगलवार को कई तमिल समूहों ने चेन्नई में प्रदर्शन किया था। इन समूहों ने मंगलवार को आयोजकों से मैच चेन्नई के मैच को बाहर आयोजित कराने की मांग की थी।

