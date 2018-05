MI vs KXIP: स्टेडियम की ‘बत्ती गुल’ तो हैरान रह गईं अश्विन की पत्नी, टि्वटर यूजर्स ने लिए मजे

बुधवार शाम खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को 3 रनों से मात दे दी। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में जाने की अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा है। वहीं पंजाब की टीम को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ा। कल के मैच में एक ऐसी घटना हुई, जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल जब मुंबई की टीम बल्लेबाजी कर रही थी, तभी वानखेड़े स्टेडियम की फ्लडलाइट्स में कोई समस्या आ गई और अचानक से 2 फ्लडलाइट्स बंद हो गईं, जिससे खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। इस घटना पर आर.अश्विन की पत्नी प्रीति अश्विन ने हैरानी जतायी और ट्वीट कर कहा कि खेल के बीच में ही लाइट्स बंद हो गईं!!!

वहीं प्रीति के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब मजे लिए और प्रीति के इस ट्वीट पर जमकर प्रतिक्रिया दीं। ऐसे ही कुछ ट्वीट निम्न हैं।

Lights are off mid-game. Whhhaaaaatttttt. pic.twitter.com/n7djubKTQ5 — Prithi Ashwin (@prithinarayanan) May 16, 2018

Thank god they didn’t Sing Happy Birthday and cut a cake. https://t.co/8sipBNVQ3E — Prabhu

Apparently Wankhede Staff did not pay their Reliance Electricity Bill and the Floodlights connection has been terminated. #MIvKXIP — Chandler Bing (@SarcasmChamp) May 16, 2018

Bookies not happy with that clatter of wickets…cut the wires… #ipl — Innocent Bystander (@InnoBystander) May 16, 2018

Ambani sir has switched off floodlights in wankhade ..

Hope umpires and zinta gets the script in between ..#MIvKXIP — -CR7 PAAJI- (@Kakarla07) May 16, 2018

Such has been Mumbai’s run at home that even the light towers have decided to showup. — Nikhil (@CricCrazyNIKS) May 16, 2018

कल के मैच की बात करें तो मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 186 रनों का स्कोर खड़ा किया। मुंबई की तरफ से वापसी कर रहे कीरोन पोलार्ड का बल्ला खूब बोला और उन्होंने 23 गेंदों में 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके जवाब में खेलने उतरी पंजाब की टीम की तरफ से एक बार फिर लोकेश राहुल ने दम दिखाया और सर्वाधिक 94 रनों की पारी खेली। हालांकि राहुल की यह पारी पंजाब की टीम को मैच जिताने में नाकामयाब रही और मुंबई ने जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर मैच जीतकर अहम 2 अंक अर्जित किए।

