इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 में सभी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रही हैं। इन दिनों क्रिकेट सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। मंगलवार को मुंबई इंडियन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले गए मैच में रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम मुंबई इंडियन्स ने विराट कोहली की टीम को 46 रनों से मात दी थी। यह मैच जितना क्रिकेट प्रशंसकों के लिए रोमांच भरा था, तो वहीं क्रिकेट कमेंटेटर्स भी अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए और उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जमकर तारीफ की।

पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा भी इन कमेंटेटर्स में एक थे जिन्हें रोहित शर्मा, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को खेलते देखना बहुत ही रोमांचक लगा। इसे लेकर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “रोहित शर्मा, विराट कहोली और एबी डिविलियर्स को कुछ 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्ड में वर्चस्व के लिए लड़ते देखना बहुत खुशी देता है।” एक पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर होने के नाते भले ही रमीज राजा ने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर दी, लेकिन यह तारीफ पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों को पसंद नहीं आई और वे रमीज राजा को खूब खरी-खोटी सुनाने लगे।

An absolute cricket delight to see Rohit bat and have Kohli and AB De Villiers fight for supremacy in the field.. some class in the 30 range circle — Ramiz Raja (@iramizraja) April 17, 2018

विराट कोहली और रोहित शर्मा की तारीफ करने पर रमीज राजा को सुनाते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “अच्छा होगा कि जाओ और उनके तलवे चाटो, शर्म करो… वे आप लोगों को फील्ड पर आने तक की इजाजत नहीं देते और आप हमेश उनके बारे में बात करते हैं… मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूं।” एक ने लिखा, “इससे अच्छा तो यह होगा अगर आप भारतीयों के लिए आईपीएल को छोड़ दें। हमें पाकिस्तानों पर गर्व है।” एक ने लिखा, “तुम्हारे लिए बस इतना ही कहूंगा कोई शर्म होती है।” एक ने लिखा, “भाई नहीं मिला आईपीएल कॉन्ट्रेक्ट बस करो।” एक ने लिखा, “बेशर्म इंसान।” एक ने लिखा, “उस दिन जैनब अब्बास को ब्लॉक किया था और अब आपको भी अनफॉलो कर रहा हूं।”

better go and lick their toes…sharam karo…they are not allowing you even in the field and you are always talking about them..I’m gonna unfollow you.. — muhammad abbas (@abbasamar2728) April 17, 2018

It would be much better if you leave the ipl to indians.we are proud pakistanis — zishan shani (@Shanii089) April 17, 2018

Tumhare Liye bas itna hi kahunga Koi Sharam hoti hey — احتیشام احمد عباسی (@IamAhtishamabsi) April 17, 2018

Besharam Insaan — احتیشام احمد عباسی (@IamAhtishamabsi) April 17, 2018

Us din Zainab Abbas ko block kiya tha ab apko bhi unfollow krne lga… #Ghairat_Bhi_koi_Cheez_Hoti_Hai — Ahmad Kasana (@0__0__0___0___) April 17, 2018

