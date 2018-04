IPL 2018: हार्दिक पंड्या की ये फोटो हो गई है वायरल, टवीट्स पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

सोशल मीडिया पर क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की एक तस्वीर को लेकर ऐसे मजेदार मीम पोस्ट किए जा रहे हैं कि उन्हें देखकर आप हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाएंगे। दरअसल, आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के मुकाबले से हुई। 7 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान हार्दिक पंड्या चोट लगने के कारण मैदान पर लेट गए थे। वह जिस तरीके से लेटे थे और बाकी खिलाड़ी उन्हे घेरे दिख रहे थे, उसे देखकर सोशल मीडिया पर बैठे कई लोगों को मजेदार मीम्स बनाने का मौका मिल गया। इस मैच में पंड्या ने मुंबई के लिए तीन विकेट लिए थे, लेकिन टीम को जीत दिलाने के लिए इतना काफी नहीं रहा। दो साल बाद आईपीएल में वापसी करने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स के ड्वेन ब्रावो और केदार जाधव ने मुंबई इंडियंस के मुंह से जीत छीन ली। हार्दिक पंड्या को टीम की हार पर भले ही अफसोस हो, लेकिन उनके ऊपर बने ये मीम उन्हें जरूर गुदगुदाने की क्षमता रखते हैं।

ट्विटर पर गॉडमैन चिकना नाम के यूजर ने पंड्या की तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट में लिखा- ”भाई, उठ जा… चली गई हैं वो… देखा भी नहीं तेरी तरफ।” एक यूजर इसी तस्वीर को पोस्ट करते हुए ट्वीट में लिखा- ”अच्छा चल ठीक है, तू है कपिल देव बस, अब रोना बंद कर और उठ जा।” वरुण कामदार ने पंड्या की तस्वीरों के साथ पिछले दिनों इंटरनेट सनसनी बनीं मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वॉरियर की आंख मारती तस्वीरें पोस्ट कीं। योगेश गौतम ने लिखा- ”मैं सुबह साढ़े आठ बजे के लेक्चर में ऐसा होता हूं।”

कप्तान नाम के यूजर ने लिखा- ”जब ड्रिंक्स हों फ्री फ्री फ्री।” एक यूजर ने लिखा- ”जब मेरे परिवार वाले सुबह मुझे जगाते हैं तो मैं ऐसा होता हूं।” चंदन टंडन ने लिखा- ”जब एक म्यूजिक बैंड बारात में नागिन धुन बजाने लगे और आपके दोस्त आपको डांस के लिए प्रोत्साहित करने लगे।” रौशन कुमार ने लिखा- ”जब आप एग्जाम में सिर्फ पास होते हो और आपका दोस्त टॉप हो जाए।” सन्नी ने लिखा- ”पहला नशा पहला खुमार।” रीबेल नाम के यूजर ने लिखा- ”बिन बुलाए खाना खाने आए लोगों को ऐसे लिटा-लिटाकर कूट देते हैं बराती।”

Bhai, uth jaa.. chali gayi hai woh..

dekha bhi nahi tere taraf. pic.twitter.com/ncUfQRb09K — Godman Chikna (@Madan_Chikna) April 7, 2018

“achha chal theek hai, tu hai Kapil Dev bas, ab rona band kar aur uth jaa” pic.twitter.com/PpAuzggtNC — Tiilooo 2.0 (@KasamCinemaaki) April 7, 2018

Me during 8:30 AM lecture pic.twitter.com/R8ljlQqjzn — Yogesh Gautam (@yogesh_gautam__) April 7, 2018

When drinks are free free free. pic.twitter.com/izTXLGgKnw — Kuptaan (@Kuptaan) April 7, 2018

How my family members tries to wake me up in morning. pic.twitter.com/lVsX8wG0Sf — (@footlongerr) April 7, 2018

When Music band start playing Naagin dhun in Baraat and your friends start encouraging you to dance pic.twitter.com/jZXqlqgfQd — Chandan Tandon (@Chandan_tndn) April 7, 2018

Reaction:

Jb aap Exam me sirf pass hote ho aur aapka dost top ho jaye . #MIvsCSK pic.twitter.com/Mt2TyOAfZo — Raushan Kumar (@raushank265) April 7, 2018

Bin bulaye khana khaane aaye logo ko aise leta leta kar koot dete hain barati pic.twitter.com/kwZ1OWQ3MZ — R E B E L ( Kaviraj ) (@Gadhvilaxman) April 7, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App