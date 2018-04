इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स (DD) की कप्‍तानी इस बार गौतम गंभीर कर रहे हैं। ऑस्‍ट्रेलिया के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज ग्‍लेन मैक्‍सवेल भी गंभीर की टीम का हिस्‍सा हैं। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में, किंग्‍स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मैक्‍सवेल हिस्‍सा नहीं ले सके थे। दरअसल वह KXIP के खिलाड़ी एरोन फिंच की शादी के लिए ऑस्‍ट्रेलिया में ही रुके हुए थे। 7 अप्रैल को फिंच ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी रचाई। मैक्‍सवेल ने इस मौके पर एक तस्‍वीर भी इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट की थी। अगले दिन ही मैक्‍सवेल भारत आ गए और टीम को ज्‍वाइन कर लिया। फिंच भी भारत आने के लिए निकल चुके हैं।

पहले मैच में दिल्‍ली डेयरडेविल्‍स हार गई। अब फैंस को मैक्‍सवेल की वापसी का इंतजार है। टीम का अगला मुकाबला जयपुर में राजस्‍थान रॉयल्‍स से होना है। इसके लिए टीम जयपुर पहुंच चुकी है। इस बाद की जानकारी जब DD के ट्विटर हैंडल से दी गई तो एक यूजर ने पूछा कि ‘ग्‍लेन मैक्‍सवेल कब टीम को ज्‍वाइन करेंगे।’ इस पर मैक्‍सवेल ने बताया कि वह जयपुर में टीम बस के भीतर बैठे हैं।

#grinchwedding A post shared by Glenn Maxwell (@gmaxi_32) on Apr 6, 2018 at 10:34pm PDT

Currently on the team bus with them in Jaipur https://t.co/61aHRCXo7N — Glenn Maxwell (@Gmaxi_32) April 9, 2018

मैक्‍सवेल के इतना बताने की देर थी कि फैंस ने उनका स्‍वागत करना शुरू कर दिया।

दिल्ली की टीम लीग के इतिहास में अब तक एक बार भी चैंपियन नहीं बनी हैं। हालांकि इस बार नए कप्‍तान गौतम गंभीर ने टीम को खिताब जिताने का वादा किया है। दिल्ली की टीम कोलकाता को दो बार चैंपियन बनाने वाले गंभीर के अनुभव से इस बार कुछ नया कर सकती है। दिल्‍ली की टीम संतुलित है। पहले मैच में गंभीर और कोलिन मुनरो ने ओपनिंग की। इसके बाद मध्‍य-क्रम में अब ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और ग्लेन मैक्सवेल दिल्ली की बल्लेबाजी को मजबूती देंगे।

दिल्‍ली के लिए इस बार आलराउंडर विजय शंकर और क्रिस मॉरिस भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। गेंदबाजी में टीम के पास अमित मिश्रा और शाहबाज नदीम के अलावा ट्रेंट बोल्ट भी हैं।

