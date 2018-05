वीडियो: फाइनल से पहले ‘शेर’ की सवारी करती दिखीं धोनी की बेटी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 का फाइनल मैच रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा यह मैच बेहद ही रोमांचक है। इस मैच में चेन्नई तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रही है तो वहीं हैदराबाद ही टीम भी दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम करने की उम्मीद में है। आईपीएल 2018 का रोमांचकारी फाइनल मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू हो गया है।

सोशल मीडिया पर इस वक्त आईपीएल के इस हाईवोल्टेज मुकाबले की चर्चा की जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से सीएसके को सपोर्ट करने की अपील की है। इसके साथ ही चेन्नई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी का बेहद प्यारा वीडियो पोस्ट किया है। फाइनल मैच से पहले पोस्ट किए गए इस वीडियो में जीवा टॉय शेर की सवारी करते दिख रही हैं। इसके अलावा वह बाइक चलाने की स्टाइल करते हुए दौड़ते हुए भी दिख रही हैं। सीएसके द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में जीवा शीशे के सामने टॉय शेर के ऊपर बैठकर मस्ती करते दिख रही हैं और शेर के ऊपर लगे स्टीकर को भी पढ़ रही हैं। चेन्नई ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ‘जीवा की तरह आप भी शेर का समर्थन करें। इसके अलावा आश्चर्य होता है कि एमआईवी का क्या मतलब है।’ जीवा चेन्नई के हर मैच में अपनी मां साक्षी धोनी के साथ स्टेडियम आती हैं।

Backing the Lions tonight be like…Also, wonder what MIV stands for… #WhistlePod #Yellove#YelloveFinals#CSKvSRHpic.twitter.com/bWDAfL2Mlc

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 27, 2018