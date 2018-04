RCB के इस स्टार खिलाड़ी से इंग्लैंड की महिला क्रिकेटरों ने लिए मजे

आईपीएल का 11वां सीजन धमाकेदार तरीके से जारी है। इस दौरान आईपीएल को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बातें की जा रही हैं। शुक्रवार की इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों ने आईपीएल को लेकर मजेदार ट्वीट किए। इस दौरान दोनों खिलाड़ी आरसीबी के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक को लेकर हंसी-मजाक करती नजर आयीं। दरअसल इंग्लैंड की महिला टीम की खिलाड़ी साराह टेलर से ट्विटर पर एक फैन ने पूछा कि वह आईपीएल 2018 में किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? इस पर साराह ने बताया कि वह आरसीबी की फैन हैं। साराह का इतना कहना था कि उनकी टीम की साथी एलेक्जेंडर हार्टले ने तुरंत इस पर ट्वीट कर साराह की टांग खींचने की कोशिश की।

एलेक्जेंडर हार्टले ने ट्वीट कर साराह से पूछा कि तुम मेरी और डेनेली वॉट की कॉपी क्यों कर रही हो? बता दें कि हार्टले और डेनेली वॉट भी आरसीबी का ही समर्थन कर रही हैं। हार्टले के इस सवाल पर साराह ने मजाक में लिखा कि ‘आई एम कीपिंग फोर’। माना जा रहा है कि साराह ने यह कटाक्ष आरसीबी के कप्तान क्विंटन डिकॉक को लेकर किया है। दरअसल साराह और क्विंटन डिकॉक देखने में एक जैसे लगते हैं, जिस कारण ही हार्टले साराह से मजे ले रही थी। इतना ही नहीं बातचीत के अंत में हार्टले ने साराह और क्विंटन डिकॉक की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया साइट पर शेयर कर दी।

Why are you copying me and @Danni_Wyatt

— Alexandra Hartley (@AlexHartley93) April 26, 2018