इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन 11 के खिताब से बाहर हो चुकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए दुख की घड़ी है, लेकिन टीम के एक खिलाड़ी के एक्सप्रेशंस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान ब्रैंडन मैक्कुलम का एक वीडियो आरसीबी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें उनके एक्सप्रेशंस की तुलना पिछले दिनों इंटरनेट सनसनी बनीं मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर से की जा रही है। रॉयल चैलेंजर्स ने ट्वीट में लिखा- ”क्या ब्रैंडन मैक्कुलम प्रिया से करीबी प्रतिस्पर्धा करते हैं? एक्सप्रेशंस जो आपके दिल को पिघला दें।” आरसीबी ने यह ट्वीट शनिवार (19 मई) को 12.36 बजे किया था। शाम को राजस्थान रॉयल्स के साथ आरसीबी का मैच था, जिसमें टीम को 30 रनों से शिकस्त मिली और प्ले ऑफ से पत्ता कट गया। खबर लिखे जाने तक मैककुलम के वीडियो को ट्विटर पर 13 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका था। करीब पौने दो हजार लोगों ने इसे लाइक किया था।

Does @Bazmccullum closely compete with Priya? Expressions that make your melt #PlayBold #RRvRCB #RCB pic.twitter.com/5QiuvCLR6m

— Royal Challengers (@RCBTweets) May 19, 2018